Katars Rolle im Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas Erfolgreich aus Eigennutz

Wenn von Katar die Rede ist, herrscht rasch Misstrauen. Das kommt nicht von ungefähr. Ein Ministaat, der sich die Fußball-WM 2022 eine Menge Geld kosten ließ und deren Umsetzung auf einem ausbeuterischen Arbeitssystem beruhte. Ein Emirat, das islamistische Organisationen unterstützt – zu denen erwiesene Terrorgruppen wie die Hamas gehören – und ihnen Unterschlupf gewährt. Eine Golfmonarchie, in deren Weltbild kein Platz ist für Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit oder Opposition.

All das trifft auf Katar zu. Doch das Land, regiert und repräsentiert durch den weltgewandten Herrscher Tamin bin Hamid al Thani, ist auch ein gefragter, weil geschickter Vermittler bei heiklen Missionen.

Schon mehrfach waren die Dienste der Katarer gefragt, in Afghanistan oder im Ukraine-Krieg. Jetzt liefern sie mit dem Geiseldeal zwischen der Hamas und Israel so etwas wie ihr diplomatisches Meisterstück ab. Dafür gebührt dem Emirat Dank und Respekt, selbst wenn es schwerfällt.

Wird der Geiseldeal Katars diplomatisches Meisterstück?

Ohne Katars Fähigkeiten, sogar zwischen Erzfeinden wie den mörderischen Islamisten aus Gaza und Israel Abmachungen auszuhandeln, wäre vermutlich noch keiner der Verschleppten frei. Das wissen die Verantwortlichen in Jerusalem, Washington und Berlin ganz genau.

Endlich frei. Zwei Israelinnen werden von Kämpfern der Hamas dem Roten Kreuz übergeben. © IMAGO/Newscom / EyePress/imago

Kaum ein Tag vergeht ohne lobende Worte für die Bemühungen der katarischen Gesandten. Ja, man muss zugeben: Ohne deren gute Kontakte zur Hamas, gepflegt mit reichlich Geld und ideologischer Nähe, wären nicht immerhin schon gut 80 der geschätzt 240 Geiseln frei.

Es geht der Golfmonarchie um Prestige und Anerkennung

Dennoch darf bei aller Würdigung des Engagements nicht aus dem Blick geraten, dass Katar keineswegs selbstlos handelt. Es geht dem kleinen Emirat mit den großen Ambitionen um Prestige und Anerkennung. Auf der weltpolitischen Bühne will das Land eine gute Figur abgeben, unter Beweis stellen, welche Bedeutung ihm zukommt und warum es ernst genommen werden sollte.

Dazu gehört nicht zuletzt das Reinwaschen von begründeten Vorwürfen. Nach dem Motto: Seht her, ihr redet immer schlecht über uns – dabei tun wir nur Gutes. Doch dies ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Zur ganzen gehört, dass die Vermittlungserfolge die viel zu große Nähe Katars zu extremistischen und terroristischen Kräften erst deutlich machen.

Die Monarchie versucht sich also an einem Drahtseilakt: Vermittler hier, Freund der Extremisten dort. Katars Herrscherhaus wird sich schon bald selbst prüfen müssen, ob das auf Dauer funktioniert. Denn kein Erfolg währt ewig, mag er momentan auch noch so groß scheinen.