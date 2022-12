Katars WM-Bilanz Ein lohnendes Minusgeschäft und ein Koffer voller Geld

Mit der teuersten Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte wollte sich Katar unter Emir Tamim bin Hamad al Thani international einen Namen machen. Als das Emirat vor zwölf Jahren den Zuschlag für die WM bekam, wurde das kleine Land am Persischen Golf wegen mutmaßlicher Bestechungszahlungen bei der Vergabe kritisiert.

Die Kritik nahm in den Jahren darauf noch zu, als Nachrichten von unmenschlichen Arbeitsbedingungen an den WM-Baustellen die Runde machten. Mit Reformen und viel Geld versuchte Katar, seinen Ruf zu verteidigen.

Zumindest in der arabischen Welt hat das funktioniert – im Westen dagegen wirft der Skandal um Bestechungszahlungen aus Katar an EU-Parlamentarier einen neuen Schatten auf das Land.

Eine „zweite“ Thronbesteigung für den Emir

Für Emir Tamim, heute 42 Jahre alt, wurde die WM zur größten Bewährungsprobe seit Beginn seiner Herrschaft im Jahr 2013. Mehr als 200 Milliarden Dollar steckte Katar in die WM.

Arbeitsrechtsreformen sollten zeigen, dass das Emirat bereit war, konstruktive Kritik anzunehmen und sich zu verändern. Der Emir wollte Katar nicht nur international bekannt machen: Er wollte Geschichte schreiben.

Zumindest in der arabischen Welt ist ihm das gelungen. Katar hat an der WM zwar weit weniger Geld verdient, als es investiert hat, doch das Minusgeschäft lohnte sich für die Regierung trotzdem. Die WM sei für die Herrscherfamilie der al Thanis zu einer „zweiten Thronbesteigung“ geworden, kommentierte die französische Zeitung „Le Monde“ kürzlich.

Das WM-Endspiel am Sonntag fand am Nationalfeiertag des Emirats statt, der eng mit der Familiengeschichte der al Thanis verknüpft ist. Am 18. Dezember 1878 übernahm Jassim bin Mohammed al´Thani, ein Vorfahre des heutigen Herrschers, die Macht auf der katarischen Halbinsel, vereinte die bis dahin verfeindeten Stämme der Gegend und kämpfte gehen die Osmanen und die Briten.

Auch Emir Tamim hatte bei der WM das Gefühl, sich gegen Einmischungsversuche ausländischer Akteure wehren zu müssen. Er „diskreditierte die westliche Kritik an der WM als Kampagne und versuchte damit, eine Wagenburgmentalität zu schaffen und die eigenen Reihen gegen den ‚doppelmoralischen Westen‘ zu schließen“, sagt Sebastian Sons von der Bonner Denkfabrik Carpo im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Am Ende des vierwöchigen Turniers steht fest, dass der Emir im eigenen Land und in der Region an Statur gewonnen hat.

Außerhalb der Region sieht es anders aus. Ermittlungen gegen ranghohe Politiker im EU-Parlament, die Hunderttausende Euro von Katar angenommen haben sollen, verdunkeln das Image des Emirats erneut.

Die Details des Skandals wirken, als seien sie einem Film entnommen, und könnten in der europäischen Öffentlichkeit das Bild vom schwerreichen Nahost-Staat verfestigen, der mit Geld um sich wirft, um seine Ziele zu erreichen: ein Koffer voller Geldscheine in einem Hotelzimmer, 600.000 Euro in einer Privatwohnung.

Europäische Ermittler verfolgten nach Medienberichten seit Monaten den Verdacht, dass Katar das Schmiergeld zahlte, um Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Katar bestreitet die Vorwürfe.

Doch auch in den USA halten Kritiker der Regierung des Emirats vor, mit teuren Lobby-Verträgen, Wahlkampfspenden an Politiker und Geld für Denkfabriken mehr Einfluss in Washington kaufen zu wollen.

Die Erkenntnisse, die nun in Brüssel ans Licht kommen, sind deshalb ein schwerer Rückschlag für ein Land, das die WM als Werbung für sich selbst nutzen wollte.

