Kein militärischer Erfolg, blockierte Ukraine-Hilfen Die fünf Probleme von Wolodymyr Selenskyj

Die Nachrichten aus der Ukraine stimmen nicht optimistisch. Die militärische Lage im Osten der Ukraine ist „kompliziert“, erklärte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrsky, am Dienstag. Von den Verbündeten Kiews komme so wenig finanzielle und militärische Hilfe, wie zuletzt zum Beginn der russischen Aggression, klagte die Regierung kürzlich.

Russlands Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag vor seinen Militärs in Moskau gar, der Westen sei in der Ukraine gescheitert. Dagegen hatte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, seine Tour durch die halbe Welt vor einigen Tagen als „historische Woche“ bezeichnet.

Bei einer Pressekonferenz zum Jahresende sagt Selenskyj am Dienstagabend, die ukrainische Armee habe um die Mobilisierung von hunderttausenden Ukrainern gebeten. Die Militärspitze habe vorgeschlagen, „450.000 bis 500.000“ Kräfte zu mobilisieren.

Er brauche aber „mehr Argumente, um diese Idee zu unterstützen“, fuhr Selenskyj fort. Die Mobilisierung sei eine teure und politisch heikle Frage. „Die Frage der Mobilisierung ist eine sehr sensible“, sagte Selenskyj.

Das sind die größten Probleme des ukrainischen Präsidenten.

Die schwindende Hilfsbereitschaft des Westens

Der jüngste Gipfel der EU hat ein Schlaglicht auf die zunehmenden Probleme Selenskyjs in der internationalen Arena geworfen. Für die Ukraine gab es nur eine symbolische Geste, die Zusage für Beitrittgespräche. Und auch das gelang nur dank eines Tricks, mit dem der ungarische Putin-Verbündete Viktor Orbán ausmanövriert wurde. Die versprochenen 50 Milliarden Euro gibt es vorerst sowieso nicht.

In den USA stehen die Dinge ähnlich. Dort sind neue finanzielle Mittel für die Ukraine so lange blockiert, wie Präsident Joe Biden nicht auf die Bedingungen der oppositionellen Republikaner eingeht.

Und die haben nichts mit der Ukraine zu tun, sondern mit US-Innenpolitik. Biden verspricht zwar weitere Unterstützung, aber sein Handlungsspielraum ist tatsächlich gering.

Bittsteller in den USA: Wolodymyr Selenskyj bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. © dpa/Evan Vucci

Am Dienstag teilten die Anführer der regierenden Demokraten und der oppositionellen Republikaner im US-Senat, Chuck Schumer und Mitch McConnell, mit, der US-Kongress werde in diesem Jahr keine neuen Militärhilfen für die Ukraine beschließen. Die Unterhändler der Kongresskammer und der Regierung würden in den kommenden Tagen weiter an offenen Fragen arbeiten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Hoffnung sei, dass dann zu Beginn des kommenden Jahres „rasch“ gehandelt werden könne.

Das Scheitern einer Einigung auf neue Ukraine-Hilfen noch vor Jahresende kommt nicht überraschend, ist aber ein symbolisch schwerer Schlag für die Ukraine.

Die Zweifel im Land werden größer

Eine repräsentative Umfrage, die das Kiewer Internationale Soziologische Institut Anfang Dezember durchgeführt hat, muss der Mannschaft um Wolodymyr Selenskyj zu denken geben. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer ist der Ansicht, dass sich das Land auf dem richtigen Weg befindet (54 Prozent). Nach Ansicht von Institutsdirektor Wladimir Paniotto ist das ein Zeichen dafür, dass der bei Kriegsbeginn überwältigende Effekt der „Versammlung um die Flagge“ nachlasse. Die Bevölkerung wird kriegsmüde.

Den Vertrauensverlust bekommen laut dieser Umfrage besonders Regierung (nur 39 Prozent der Bevölkerung haben Vertrauen) und Parlament (21 Prozent) zu spüren. Auch Selenskyjs Ratings sinken. Lag sein Vertrauensbonus zu Kriegsbeginn noch bei 98 Prozent, schwankt er derzeit um die 60 Prozent. Immerhin ein Wert, für den jeder westliche Politiker dankbar wäre.

Der Misserfolg der Gegenoffensive

Der Hauptgrund für den wachsenden Pessimismus ist der offensichtliche Misserfolg der mit großen Hoffnungen verbundenen Gegenoffensive. Dafür machen die Ukrainer allerdings nicht die Armee verantwortlich, wie sich in der Kiewer Umfrage zeigt. „Die Armee ist die einzige Kraft, auf die die Menschen hoffen“, spitzt Institutschef Paniotto zu. Sie sei ja nicht schuld, dass ihr Panzer und Waffen fehlen. Die meisten Familien haben Angehörige im Einsatz und wissen, „ihre Jungen kämpfen“.

Der stärkste Widersacher des Präsidenten

Vor diesem Hintergrund ist Selenskyj ein Konkurrent erwachsen. Seit November diskutieren vor allem westliche Medien die Frage: Gibt es einen Konflikt zwischen ihm und dem Militärchef Walerij Saluschnyj? Auslöser war ein Interview des Generals für das britische Magazin „The Economist“, in dem dieser das Scheitern der Gegenoffensive offen zugab. Sein Präsident widersprach harsch und versprach neue Erfolge. Von einem Konflikt will Selenenskyjs Mannschaft partout nicht sprechen.

In Kiew kursiert jedoch eine inoffizielle Umfrage, nach der es ein Kopf-an-Kopf-Rennen in einer Entscheidungswahl zwischen Selenskyj und Saluschnyj um das Präsidentenamt geben würde. Selenskyj hat bereits durchgesetzt, dass im nächsten Jahr wegen des Krieges nicht gewählt wird.

Im Konflikt mit seinem Präsidenten: Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj. © dpa/Ukrainian Presidency/Uncredited

Der Konflikt zwischen beiden ist nicht, wie Präsidentenberater Mykhaylo Podolyak behauptet, ein Mythos. Er hat eine reale Grundlage: Selenskyj betrachtet seine Rolle als Oberbefehlshaber nicht als eine symbolische, sondern er mischt sich direkt in die Befehlsketten der Militärs ein. General Saluschnyj wiederum lässt zwar bisher nicht direkt politische Ambitionen erkennen; er stichelt aber immer wieder ziemlich unverblümt gegen den Präsidenten.

Die Entschlossenheit Wladimir Putins

Das größte Problem für Selenskyj und für die Ukraine insgesamt ist die Entschlossenheit Wladimir Putins. Der russische Präsident hat bei seinem kürzlichen Auftritt in einer vielstündigen Pressekonferenz klar zu verstehen gegeben, dass es keine Friedensverhandlungen geben wird, bevor er seine Kriegsziele erreicht hat. Die heißen im Klartext: Sturz der Regierung in Kiew und Installierung eines Marionettenregimes. Einiges spricht dafür, dass Putin davon ausgeht, das Jahr 2024 werde die entscheidende Wende für ihn bringen.

Putin ist es gelungen, sein Land vollständig auf eine Kriegsökonomie umzustellen. Die Wirtschaft wächst, weil die Rüstungsproduktion massiv angekurbelt wird. Dass der 71-Jährige im kommenden März bei der Wahl für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt wird, steht außer Frage. Dann hofft er noch darauf, dass Donald Trump nach den US-Wahlen ins Amt zurückkehrt.