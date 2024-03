Keine Forschung für militärische Zwecke Italienische Unis schränken Kooperation mit Israel ein

In Italien haben sich zwei der wichtigsten akademischen Einrichtungen für eine Einschränkung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Israel ausgesprochen. Entsprechende Erklärungen veröffentlichten Italiens nationaler Forschungsdachverband CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) und Italiens wohl renommierteste Elitehochschule, die Scuola Normale Superiore in Pisa, am Donnerstag.