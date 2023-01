Kiew wittert „zynische Falle“ Russlands einseitige Waffenruhe soll jetzt gelten

Seit Freitag, 10 Uhr, soll die von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angeordnete einseitige 36-stündige Waffenruhe gelten. Diese hatte Putin am Donnerstag kurz vor dem orthodoxen Weihnachtsfest angekündigt.

Gemäß dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill habe Putin die Feuerpause bis zum Samstag um 22 Uhr (MEZ) angeordnet, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Die russische Armee soll demnach an der gesamten Front die Kämpfe einstellen.

Es ist das erste Mal seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine, dass Moskau eine vollständige Waffenruhe in dem Land ankündigt.

In einem Telefonat hatte zudem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Putin am Donnerstag dazu gedrängt, einen „einseitigen“ Waffenstillstand in der Ukraine zu erklären.

„Angesichts der Tatsache, dass eine große Anzahl von Bürgern, die sich zur Orthodoxie bekennen, in den Kampfgebieten lebt, fordern wir die ukrainische Seite auf, einen Waffenstillstand zu erklären und ihnen die Möglichkeit zu geben, an Heiligabend sowie am Tag der Geburt Christi an Gottesdiensten teilzunehmen“, erklärte der Kreml weiter.

Ukraine nennt Feuerpause „zynische Falle“

Die Ukraine lehnt die von Russland angekündigte Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest als scheinheilig ab. Russland müsse sich zunächst aus den besetzten Gebieten zurückziehen, twitterte am Donnerstag der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nur dann könne es eine vorübergehende Waffenruhe geben, schrieb Mychailo Podoljak.

Podoljak hatte bereits Kirills Aufruf zurückgewiesen. Der Berater Selenskyjs warf der russisch-orthodoxen Kirche dabei Kriegspropaganda vor. Sie habe den „Massenmord“ an Ukrainern und die Militarisierung Russlands angezettelt, erklärte er. „Die Erklärung der russisch-orthodoxen Kirche zum`Weihnachtsfrieden’ ist eine zynische Falle und ein Propaganda-Stück.“

Ungeachtet der angeordneten Waffenruhe wollen russische Truppen nach Aussage eines Besatzungschefs ukrainische Angriffe weiter erwidern. „Die Entscheidung betrifft die Einstellung des initiativen Feuers und der Angriffshandlungen von unserer Seite“, schrieb der von Moskau im ostukrainischen Gebiet Donezk eingesetzte Denis Puschilin am Donnerstag im Nachrichtendienst Telegram.

Puschilin fügte hinzu: „Das bedeutet nicht, dass wir nicht auf Provokationen des Gegners antworten werden! Oder dem Feind auch nur irgendeine Chance geben werden, während dieser Feiertagsstunden seine Positionen an der Frontlinie zu verbessern.“

Bundesregierung reagiert zurückhaltend

Die Bundesregierung in Berlin reagierte zurückhaltend auf die russische Ankündigung. Sie sei zur Kenntnis genommen worden. „Jedes Einstellen der Kampfhandlungen trägt dazu bei, Menschenleben zu retten“, sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage.

Zugleich betont er: „Es bleibt dabei, dass Russland seine Truppen vollständig aus der Ukraine abziehen muss und so diesen Krieg jederzeit beenden kann. Dazu fordern wir Russland weiter auf.“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angeordnete, kurzzeitige Waffenruhe für die Ukraine kritisiert. „Eine sogenannte Feuerpause bringt den Menschen, die unter russischer Besatzung in täglicher Angst leben, weder Freiheit noch Sicherheit“, schrieb Baerbock am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Putin wolle offenbar „den Krieg fortsetzen, nach kurzer Unterbrechung“. Wenn Putin Frieden wollte, würde er „seine Soldaten nach Hause holen, und der Krieg wäre vorbei“, erklärte Baerbock weiter. Berlin werde indes „die Ukrainer*innen weiter unterstützen - damit sie wieder in Frieden und Selbstbestimmung leben können“.

EU-Ratschef Charles Michel hat Russlands Ankündigung ebenfalls als heuchlerisch bezeichnet. „Ein Rückzug der russischen Truppen ist die einzige ernsthafte Option, um Frieden und Sicherheit wiederherzustellen, schreib er am Donnerstag auf Twitter.

US-Präsident Joe Biden kritisierte die Feuerpause als Versuch Moskaus kritisiert, sich eine Atempause zu verschaffen. Putin sei am 25. Dezember und Neujahr dazu bereit gewesen, „Krankenhäuser und Kindergärten und Kirchen zu bombardieren“, sagte Biden am Donnerstag in Washington. „Ich denke, er versucht gerade, sich etwas Luft zu verschaffen.“(AFP, Reuters)

