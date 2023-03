Knappheit sorgt für Inflation Britische Lebensmittelpreise auf Rekordhoch

Die Lebensmittelpreise in Großbritannien sind nach Branchenangaben im März mit 17,5 Prozent so stark gestiegen wie noch nie. Dabei verteuerten sich vor allem Eier, Milch und Käse am deutlichsten, wie das Marktforschungsunternehmen Kantar am Dienstag weiter mitteilte.

Demnach müssen britische Haushalte nun mit zusätzlichen 837 Pfund (rund 953 Euro) auf ihren jährlichen Einkaufsrechnungen rechnen, wenn sie ihr Shoppingverhalten nicht ändern, um Kosten zu senken.

Das ist eine weitere schlechte Nachricht für die britische Bevölkerung, die nun schon den neunten Monat in Folge mit einer zweistelligen Inflation bei Lebensmitteln zu kämpfen hat. Kantar-Experte Fraser McKevitt

Im Februar war die Inflation in Großbritannien überraschend auf 10,4 Prozent gestiegen. Die Bank von England (BoE) hat im Kampf gegen die hohe Teuerung den Leitzins elf Mal in Folge erhöht. Erst vorige Woche hob die Londoner Notenbank den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Prozentpunkt auf 4,25 Prozent an.

Inflation auf höchstem Stand seit 18 Jahren

Preistreiber der Inflation sind höhere Kosten in Kneipen und Restaurants sowie die Knappheit von Salaten, die in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen sorgte. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen im Februar um 18 Prozent und damit so stark wie seit 1977 nicht mehr.

Die steigenden Lebensmittelpreise trieben die Gesamtinflation in britischen Geschäften im März auf den höchsten Stand seit mindestens 18 Jahren, wie am Dienstag aus Daten des Handelsverbands BRC und der Marktforscher NielsenIQ hervorging.

Bauern-Verband: Leere Regale werden möglicherweise zum Alltag

Die Briten müssen sich womöglich auf anhaltende Engpässe bei frischen Gemüse einstellen, da steigende Kosten die heimische Produktion bremsen. Verbraucherinnen und Verbraucher bekamen zuletzt den Mangel etwa bei Tomaten, Gurken und Paprika zu spüren. Zum einen sorgten Ernteausfälle in Nordafrika für ein geringeres Angebot.

Zum anderen führte die Inflation dazu, dass Käufer in der Industrie mehr Geld für weniger Ware aus wichtigen Märkten wie Spanien ausgaben. Regierungsdaten zeigen, dass Großbritannien im Januar 2023 nur gut 266.000 Tonnen Gemüse importierte – dies ist die geringste Menge für einen Januar seit 2010, als die Bevölkerung noch sieben Prozent kleiner war.

Erschwerend kommt hinzu, dass die britische Produktion von Salatzutaten in diesem Jahr voraussichtlich ein Rekordtief erreichen wird. Denn die im Zuge des Ukraine-Kriegs verteuerte Energie hält britische Erzeuger davon ab, Pflanzen in Gewächshäusern anzubauen.

Viele Lebensmittel-Einzelhändler kaufen derweil weniger ein und nehmen einen Gewinneinbruch in Kauf. Denn sie wissen, dass ihre Kunden sich nicht so viel leisten können.

Der Chef des britischen Erzeugerverbands, Jack Ward, sagte, die Zukunft der Produzenten von frischen Lebensmitteln sei bedroht. „Es gibt eine Grenze dafür, wie lange die Erzeuger noch mit Verlust produzieren können.“

Auch der Bauern-Verband NFU äußerte sich skeptisch. „Es besteht die reale Gefahr, dass leere Regale alltäglich werden“, warnte NFU-Präsidentin Minette Batters. (Reuters)

