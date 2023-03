Kommt Kiews große Offensive? Ukrainischer Geheimdienstchef kündigt kriegsentscheidende Schlacht an

Der ukrainische Geheimdienst mutmaßt, dass Russland im Frühling Probleme haben könnte, genug militärische Güter für den Krieg in der Ukraine bereitzustellen.

„Russland hat enorme Mengen an Soldaten, Rüstungsgütern und Materialien verschwendet. Die russische Wirtschaft und Produktion sind nicht in der Lage, diese Verluste zu decken. Wenn das russische Militär seine Ziele in diesem Frühjahr nicht erreicht, wird es keine militärischen Mittel mehr haben“, sagte der Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine, Generalmajor Kyrylo Budanow, der US-Zeitung „USA Today“

Budanow geht außerdem davon aus, dass die Ukraine und Russland „in diesem Frühjahr eine entscheidende Schlacht schlagen werden“, diese könne die Letzte sein, bevor der Krieg endet. Budanow lieferte der amerikanischen Zeitung keine weiteren Informationen, um seine Aussagen zu untermauern.

Kiew plant laut Berichten im Frühjahr eine große Offensive. Wahrscheinlich ist, dass sie versucht, die russisch besetzten Gebiete im Süden der Ukraine zu teilen.



Dennoch scheint Budanows Prognose mit der Ansicht unabhängiger Militäranalysten übereinzustimmen, dass es Russland derzeit an Munition, militärischem Nachschub und ausreichenden Mengen an ausgebildeten Soldaten fehlt, um nennenswerte Fortschritte zu erzielen.

„Russland hat etwa die Hälfte seiner Panzer verloren, seine Artillerie ist geschwächt, es hat keine Produktionsbasis, um viel neues Material herzustellen. Zudem ist die Herstellung neuer Ausrüstung unter den Sanktionen nicht einfach“, zitiert „USA Today“ Phillips P. O’Brien, Professor für strategische Sicherheitsstudien an der Universität von St. Andrews in Schottland. (Tsp)

Zur Startseite