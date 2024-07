Tagesspiegel Plus Konflikte in der ukrainischen Armee : Was steckt hinter der Entlassung eines hochrangigen Generals durch Selenskyj?

Die Entlassung des Kommandanten der Ostfront vor einigen Tagen war offensichtlich das Ergebnis eines internen Konflikts in der militärischen Führung. Hat das auch Folgen für Oberbefehlshaber Syrskyj?