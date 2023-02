Tagesspiegel Plus Korruption und Schlamperei am Bau : Wie viel Schuld trägt die Erdogan-Regierung am Ausmaß des Unglücks?

Nach dem Erdbeben erlässt die türkische Justiz mehr als 100 Haftbefehle gegen Bauunternehmer und Ingenieure. Die Opposition sieht Präsident Erdogan in der Verantwortung.