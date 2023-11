„Krankenhäuser sind lebensrettende Einrichtungen“ Der Kampf um die Al-Schifa-Klinik in Gaza

Kein Strom, kein Wasser, die medizinische Versorgung soll kaum mehr möglich sein. Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, warnte am Sonntagabend auf dem sozialen Netzwerk X vor den „entsetzlichen Zuständen“ im Al-Schifa-Krankenhaus in Nord-Gaza.