Kreml spricht von „sehr schwieriger“ Lage Russland muss sich offenbar aus Teilen Bachmuts zurückziehen

Die russischen Truppen geraten in Bachmut immer stärker in Bedrängnis. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow räumte ein, dass sich der russische Militäreinsatz in der Ukraine „sehr schwierig“ gestaltet. Bestimmte Ziele seien aber erreicht worden, sagte Peskow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. So habe dem ukrainischen Militär großer Schaden zugefügt werden können.

Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, befürchtet eine Einkesselung seiner Einheit in den Kämpfen um Bachmut. „Angesichts fehlender Munition droht sich der ,Fleischwolf’ nun in umgekehrter Richtung zu drehen“, schrieb Prigoschin am Mittwochabend auf Telegram.

Wegen hoher Verluste habe Wagner den Flankenschutz regulären Einheiten der russischen Armee überlassen müssen, die nach den Berichten ukrainischer Militärs deutlich zurückgedrängt wurden. „Es besteht jetzt die ernsthafte Gefahr der Einkesselung von Wagner durch den Zusammenbruch der Flanken“, schrieb Prigoschin. „Und die Flanken weisen bereits jetzt Risse auf und bröckeln.“

Nach wochenlangen schweren Gefechten und immer neuen Positionsverlusten konnten ukrainische Einheiten bei Bachmut erstmals wieder größere Geländegewinne erzielen. „Wir führen dort effektive Gegenangriffe“, teilte der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj am Mittwochabend auf Telegram mit.

Bis zu zwei Kilometer seien die russischen Truppen an einigen Frontabschnitten zurückgewichen. Auch nach Syrskyjs Angaben wurden die bei Bachmut eingesetzten Wagner-Kampfverbände an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armee-Einheiten ersetzt.

Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, sagte Syrskyj. Allerdings gehe die Schlacht um die Stadt im Osten der Ukraine weiter. Die Angaben der ukrainischen Militärs zu ihren Erfolgen konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Denkfabrik sieht Führungsfehler der Russen

Die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) beobachtete zuletzt erfolgreiche, wenn auch begrenzte, ukrainische Gegenangriffe. Auf der russischen Seite dagegen sei die Lage angespannt.

„Anhaltende Probleme mit der russischen Kampffähigkeit, verschärft durch andauernde Zermürbungsangriffe in der Bachmut-Region, schränken vermutlich die Fähigkeit der russischen Streitkräfte in diesem Gebiet erheblich ein, sich gegen örtliche ukrainische Gegenangriffe zu verteidigen“, heißt es im aktuellen Lagebericht.

Von dezimierten Truppen an der Bachmut-Achse sowie offensichtlichen Führungs- und Steuerungsfehlern ist die Rede. Dadurch würden die russischen Streitkräfte offenbar daran gehindert, „solide Verteidigungsoperationen durchzuführen“.

Die Ukraine erwehrt sich seit über 14 Monaten einer russischen Invasion. Die von ukrainischen Truppen gehaltene Stadt Bachmut im Gebiet Donezk ist seit Monaten ein Schwerpunkt der Kampfhandlungen. Seit Wochen wird eine größere Gegenoffensive der ukrainischen Armee erwartet. (Tsp, dpa, Reuters)