Kriegschaos, Strategiepunkt und Mahnmal Das Tor zur Hölle liegt in Kramatorsk

Wenn Bachmut die Hölle ist, muss Kramatorsk deren Vorhof sein. Und in dieser herrscht die Ruhe vor dem Sturm.

Nur etwa 35 Kilometer Luftlinie von der seit August 2022 erbittert umkämpften „Festung Bachmut“ entfernt, harren hier Zehntausende Soldaten aus und warten auf ihren Einsatz bei der ukrainischen Offensive.

Genau vor einem Jahr gingen aus der ostukrainischen Stadt nach dem Einschlag einer russischen Totschka-U-Rakete in dem Bahnhof diese Horrorbilder um die Welt: Leere Kinderwagen und Rollkoffer waren auf der Plattform zu sehen, daneben Blutlachen, ein blutdurchtränktes Stofftier, der leblose Körper eines Jungen auf einer Bank. Unzählige messerscharfe Splitter hatten sich in die wartenden Flüchtlinge gebohrt. 61 von ihnen starben, darunter sieben Kinder, mehr als 110 wurden verletzt – als sich das Land gerade noch im Schocktaumel nach den Gräueltaten in Butscha befand.

Auch die Aufschrift „für die Kinder“ löste internationales Entsetzen aus. Allerdings dürfte sie dem heimischen Publikum dienen, dem seit Jahren erzählt wird, dass die Ukraine in den sogenannten Separatistengebieten massenhaft Kinder mit Bomben töte. Die Menschrechtsorganisation Human Rights Watch hat den Angriff in einem kürzlich veröffentlichten Bericht aufgrund des Einsatzes von Streumunition als Kriegsverbrechen gewertet.

In Kramatorsk treffen Soldaten wieder auf ihre Angehörigen

Blick auf das Bahnhofsgebäude in Kramatorsk. © Kristina Thomas/Tsp

Ein Jahr später sind von den 149.000 Einwohnern, die die Stadt vor der russischen Vollinvasion zählte, noch etwa 68.000 geblieben. Es wird geschätzt, dass noch 5000 Kinder unter ihnen sind. Fährt man heute mit dem Zug von Kyiv nach Kramatorsk, sind die Waggons vollgepackt mit Soldaten und ein paar vereinzelten Angehörigen, die ihre Männer, Brüder, Freunde und Söhne besuchen wollen.

Einige der Männer hängen seit Monaten im Schnee und Matsch der Schützengräben, andere kämpfen in der vom Chef der Wagner-Söldner als „Fleischwolf“ bezeichneten Schlacht um Bachmut. Urlaub gibt es kaum und, je nach Einheit auch nur unter Abruf – und so stellen ein paar Tage mit der Familie in einer der beiden relativ sicheren Städten Kramatorsk und Slowjansk die einzige Möglichkeit dar, sich zu sehen.

Zigtausende Soldaten warten in Kramatorsk auf die geplante Offensive

Gleicht der Zentralbahnhof von Kyiv noch jedem anderen europäischen Bahnhof – mit Ausnahme der Gepäckkontrollen am Eingang – ist die Stimmung im Zug nach Kramatorsk eine andere: Ein älteres Paar sitzt mit besorgtem Gesicht nebeneinander. Die Frau seufzt und bekreuzigt sich, bevor der Zug losrollt. Eine angespannte, konzentrierte Ruhe liegt in der Luft. Kaum einer spricht, die meisten Soldaten schließen die Augen, lesen oder hören Musik. Eine junge Frau spricht per Videocall mit ihrem Soldaten über den anstehenden Besuch und was sie kochen sollte. Die Zugfahrten durch die Ukraine vergegenwärtigen die Rollenverteilung – und dass sich ein Riss durch jede Familie zieht: Frauen und Kinder reisen vor allem in den Westen, Männer in den Osten.

Der leergefegte Platz des Friedens in Kramatorsk. © Kristina Thomas/Tsp

Mittlerweile soll die Ukraine für ihre geplante Offensive 80.000 Soldaten im Süden und Osten zusammengezogen haben. Viele von ihnen harren nun in Kramatorsk aus, dem Hauptquartier der Ukrainischen Streitkräfte im Donbass. Ein Großteil des zivilen Lebens ist hier der Realität des Soldatenlebens gewichen. Statt Kinderwagen rollen hier nun Panzer, statt Familien prägen Soldaten in ihren Uniformen das Stadtbild.

Sie machen gefühlt 80 Prozent der Menschen aus, die man in den Straßen, Cafés und Geschäften sehen kann. Einige kämpfen bereits seit August in den langwierigen Schlachten in Bachmut und der Region. Andere sind zum Training in Vorbereitung auf die erwartete ukrainische Offensive versammelt. Und: Sollte die „Festung Bachmut“ doch fallen, markieren die Großstadt Kramatorsk und das benachbarte Slowjansk als nächstes die Frontlinie.

Beide Städte haben für beide Kriegsparteien neben dem strategischen, einen hohen symbolischen Wert: In Slowjansk begann am 12. April 2014 der Krieg im Donbass: Angeführt vom Ex-Geheimdienstler und mittlerweile für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 angeschuldigten Igor Girkin, stürmten eine Handvoll vermummte Männer die Polizeiwache und brachte die Stadt für einige Monate unter die Kontrolle der Separatisten. Kurz darauf ernannte sich Girkin zum Verteidigungsminister des sogenannten Separatistengebiets „Volksrepublik Donezk“ (DNR).

Kramatorsk ist seit der Eroberung der Stadt Donezk 2015 administrative Hauptstadt des Donbass’ und damit das möglicherweise wichtigste Ziel für Russland, das die gesamte Region unter seine Kontrolle bringen will.

Die Einwohner versuchen, Normalität zu schaffen

Gleichzeitig hatten beide Städte eine nicht unbedeutende Unterstützungsbasis für die „russische Idee“ – und sind somit kein Ort, an dem sich die ukrainischen Streitkräfte uneingeschränkt willkommen fühlen.– anders als etwa in der Kiewer Oblast. Nicht jedem könne man hier vertrauen, erzählt ein Soldat. Das Wissen darum, dass einige der Bewohner die Separatisten unterstützt haben und möglicherweise nur darauf warten, von Russland „befreit“ zu werden, ist allgegenwärtig. Allerdings würde das in der gegenwärtigen Situation kaum einer offen zugeben. Anders als an der Front lauert der Feind hier im Schafspelz.

Rund um den Platz des Friedens in Kramatorsk sind Schützengräben errichtet worden. © Kristina Thomas/Tsp

Obwohl es in der Stadt verhältnismäßig sicher ist, ist die Atmosphäre angespannt, fast unheimlich: Fährt man vom Bahnhof ins weitgehend unversehrt wirkende Zentrum, kommt man an zerstörten Fabrikhallen vorbei. Überreste einer Rakete ragen neben der Straße aus dem Boden. Etwas weiter erinnert eine halbe Straßenlaterne an einen Einschlag. Wucht und Ausmaß der Einschläge sind trotz der Bilder, die vorbeiziehen, kaum zu begreifen.

Das Stadtbild – ein Flickenteppich aus Kriegschaos und den Versuchen der Einwohner, immer wieder Ordnung und Normalität zu schaffen. So etwa am Platz des Friedens, der sauber, gepflegt – und verlassen ist. Man kann kaum glauben, dass rund herum noch Zehntausende von Menschen leben. Nur ein paar streunende Hunde kommen vorbei und betteln um essen. Rund um den Platz und in der Stadt wurden Schützengräben errichtet, die etwas behelfsmäßig und verloren wirken. Ein Laie oder Kind könnte sie auf den ersten Blick für eine Art Abenteuerspielplatz halten.

Vereinzelt sieht man zerbombte Häuser oder von einer Druckwelle zerborstene Fenster, die provisorisch abgeklebt wurden. Viele Cafés, Restaurants und Geschäfte sind geschlossen, oder sind von außen mit Spanplatten vernagelt – um mögliche Druckwellen zu mildern, die jederzeit durch die Stadt rauschen könnten.

Neben dem Geräusch der Sirenen zwitschern die Vögel

Mehrmals am Tag heulen die Sirenen und keiner vergeht ohne eine Detonation – manchmal ist sie nicht weit. Gehen die Sirenen los, scheint es allerdings kaum jemanden zu interessieren: Niemand sucht Schutz, ein Mann fegt weiter die Straße, die wenigen Passanten gehen einfach weiter. Auch nachts hört man immer wieder die Sirenen und Einschläge, und in der Ferne ein stetes Donnern – das Inferno der Front, wo die russischen Panzer und Haubitzen ständig feuern. Ihr Munitionshagel erreicht Kramatorsk zwar nicht, ist aber auch hier allgegenwärtig. Um die Stadt zu treffen, feuern die Russen Raketen ab – mal treffen sie eine Fabrik, mal ein Krankenhaus, mal ist es ein verlassenes Einfamilienhaus, dessen Bewohner bereits geflüchtet sind.

Das Mahnmal am Bahnhof, welches an die Opfer des Raketenangriffs gedenkt. © Kristina Thomas/Tsp

Jetzt im Frühling erwachen die Einwohner, wenn alles gut geht, zum fröhlichen Gezwitscher der Vögel, die das Gedonner nicht zu interessieren scheint. Auch das ist Krieg: Immer wieder von der Normalität überrascht zu werden.

Rund um Kramatorsk, dem Hauptquartier der Ukrainischen Streitkräfte im Donbass, überwachen Soldaten an Kontrollpunkten, wer kommt und wer geht. Soldaten rufen lediglich das aktuelle Code-Wort zu, andere müssen sich erklären und ausweisen.

Wer hier bleibt, bereitet sich auf den Osten vor

Auf der Verbindungsstraße zwischen Kramatorsk und der Nachbarstadt Slowjansk reiht sich ein gepanzertes Fahrzeug ans andere – vom Pickup und Transporter mit ukrainischen Soldaten bis zum BTR Radschützenpanzer. Auch einige Hilfsorganisationen sind unterwegs. Letztere versorgen die in und um Bachmut kämpfenden Einheiten und die zurückgebliebenen Einwohner mit dem Nötigsten. Manchmal ist es aber auch warme, frisch zubereitete Hausmannskost, die den Soldaten das Gefühl gibt, von der Bevölkerung unterstützt und geschätzt zu werden – und eine willkommene Abwechslung bietet, nach der mitunter wochenlangen Versorgung mit Dosenkost, Fast Food und notdürftig zubereiteten Mahlzeiten, bei denen das zusammengewürfelt wird, was gerade vorrätig ist.

Am Bahnhof erinnert heute ein Mahnmal neben der Einschlagstelle an die Opfer des Raketenangriffs vor einem Jahr – Menschen haben Stofftiere am Zaun befestigt, um der durch russische Streumunition getöteten Kinder zu gedenken.

Kinder sind hier heute kaum noch zu sehen. Vor einem Zug nach Kyiv liegen sich Paare in den Armen. Für die einen geht es mit dem Zug in den Westen. Wer zurückbleibt, bereitet sich auf den Sturm gen Osten vor.

