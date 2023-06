Kampf ums US-Präsidentenamt Diese fünf Themen entscheiden die Wahl

Der Vorwahlkampf in den USA hat begonnen. In dieser Woche sind drei weitere hochkarätige Bewerber in das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur eingestiegen: der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der ehemalige Gouverneur von New Hampshire, Chris Christie, sowie der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum. Auch sie wollen mit ihrer Bewerbung verhindern, dass Donald Trump noch einmal ins Weiße Haus einzieht.