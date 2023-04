Kurz nach dem Rücktritt seiner Frau Mann von Schottlands Ex-Regierungschefin wohl in Haft

Erneuter Rückschlag für Schottlands Unabhängigkeitsbewegung: Medienberichten zufolge ist der Ehemann der kürzlich zurückgetretenen Regierungschefin Nicola Sturgeon, Peter Murrell, im Zuge von Ermittlungen zu den Finanzen der Regierungspartei SNP festgenommen worden.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, sie habe einen 58-jährigen Mann festgenommen, um ihn über „Parteifinanzen“ zu befragen, und durchsuche „mehrere Orte im Rahmen der Ermittlungen“.

Laut dem Rundfunksender BBC und der Nachrichtenagentur PA handelte es sich bei dem Festgenommenen um Murrell, den Ehemann Sturgeons. Er war fast 25 Jahre lang Generalsekretär der Schottischen Nationalpartei (SNP) – bis zu seinem Rücktritt vergangenen Monat im Streit um Mitgliederzahlen der Partei. Diese hatte gegenüber Medien fälschlicherweise behauptet, keine 30.000 Mitglieder verloren zu haben.

600.000 Pfund an Spendengeldern sind mutmaßlich verschwunden

Mehreren Medienberichten zufolge warf das mutmaßliche Verschwinden von rund 600.000 Pfund Spendengeldern und einem persönlichen Darlehen an die Partei in Höhe von rund 100.000 Pfund bereits in der Vergangenheit Fragen rund um Murrell auf.

Nicola Sturgeon hatte im Februar nach mehr als acht Jahren an der Spitze der Regierung in Edinburgh überraschend ihren Rücktritt erklärt. Neuer schottischer Regierungschef ist der bisherige Gesundheitsminister Humza Yousaf. (AFP)

