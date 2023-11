Deutsche Politikerin dreht rasch den Kopf weg Kuss-Attacke von Kroatiens Außenminister auf Baerbock löst Empörung aus

In einem im Netz kursierenden Video scheint es, als wolle der kroatische Außenminister Gordan Grlic-Radman seine Kollegin Annalena Baerbock während der Aufnahme eines Gruppenfotos auf den Mund küssen.

Mehrere kroatische Medien berichteten über den Vorfall beim Treffen europäischer Innen- und Außenminister*innen in Berlin. Das Video verbreitete sich über die sozialen Netzwerke. Viele Kroaten zeigten sich entrüstet über das Verhalten des Politikers.

Die deutsche Ministerin habe sich „offensichtlich unwohl“ gefühlt, schrieb die Zagreber Zeitung „Jutarnji list“.

Die Frauenrechtlerin Rada Boric sprach gegenüber der kroatische Zeitung „Index.hr“ von einem „Fauxpas, der in der Diplomatie sehr schwer vorstellbar ist“. Das Verhalten des Ministers sei „höchst unangemessen“, urteilte sie. Sie hielt Grlic-Radman zuvor schon nicht für das Amt des Außenministers geeignet. Die Parlamentsabgeordnete Ivana Kekin ordnete den Vorfall ähnlich ein: Grlic-Radman habe damit nicht nur sich selbst, sondern auch das Land, dass er repräsentiere, blamiert.

Auch Kroatiens Ex-Ministerpräsidentin Jadranka Kosor äußerte sich kritisch. Sie schrieb auf der Plattform X: „Erzwungenes Küssen von Frauen wird auch als Gewalt bezeichnet, oder?“

Der 65-jährige Grlic Radman hatte versucht, Baerbock am Donnerstag beim Gruppenfoto zu küssen. Online verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie Grlic Radman zunächst Baerbock die Hand zum Gruß entgegenstreckt, sich dann aber plötzlich zum Kuss vorbeugt. Die Bundesaußenministerin dreht rasch den Kopf weg, um dem Kuss zu entgehen.

Derweil wies Grlic-Radman die Vorwürfe bei einer Pressekonferenz von sich: „Unter Ministern grüßt man sich immer herzlich.“ Er wisse „gar nicht, wo das Problem ist“. Sollte jemand darin etwas Falsches gesehen haben, entschuldige er sich, so Grlic-Radman. Baerbock selbst äußerte sich bisher nicht.

Mehrere europäische Minister*innen kamen am Donnerstag in Berlin zusammen, um über Rahmenbedingungen für eine künftige EU-Erweiterung zu sprechen. Neben der Ukraine und der Türkei streben derzeit mehrere Westbalkan-Staaten eine EU-Mitgliedschaft an, darunter auch Serbien und Albanien. (Tsp/AFP)