Längste Schlacht des Krieges „Bachmut wird fallen. Es kommt nur darauf an, wie es geschieht“

Herr Weiß, warum ist Bachmut von so großer, strategischer Bedeutung?

Die langandauernde Schlacht um die Kleinstadt im Gebiet Donezk ist seit Monaten das Epizentrum dieses Abnutzungskrieges. Beide Seiten kommunizieren nach außen sehr ähnlich: Truppen des Gegners seien in dieser Schlacht gebunden, damit sie an anderen Abschnitten der Front nicht eingesetzt werden können, man füge dem Gegner große Verluste zu und so weiter.

Bachmut, ähnlich wie Wuhledar, hat den Vorteil einer guten Topografie. Man hat dort einen ausgezeichneten Überblick über das Gefechtsgeschehen und es gibt natürliche Hindernisse wie Flüsse.

Simon Weiß ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Friedrich Ebert-Stiftung. Seine Themenschwerpunkte sind europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sowie Rüstungskontrolle in Europa.

Die strategische Bedeutung von Bachmut liegt aus ukrainischer Sicht darin, bei dieser blutigen Schlacht Zeit zu gewinnen, um die eigenen Offensivvorbereitungen abzuschließen. Das beinhaltet die Ausbildung von Soldaten im Land selbst, aber auch im Ausland – vor allem in der Bedienung westlicher Waffensysteme. Bis das abgeschlossen ist, will Kiew die Front möglichst stabil halten.

Weshalb eskaliert der Krieg ausgerechnet in dieser Kleinstadt?

Die Rolle ist Bachmut zugefallen, weil die Stadt auf dem Weg nach Slowjansk und Kramatorsk liegt und somit eine Schlüsselposition für das operative Ziel der Russen ist, die Region Donezk komplett zu erobern.

Die Frühlings- oder Sommeroffensive der ukrainischen Streitkräfte wird von den meisten Beobachtern im Raum Saporischschja/Cherson erwartet – dafür ist es nicht unbedingt erforderlich, Bachmut bis zum äußersten zu verteidigen.

Am Montag hat Kiew trotzdem entschieden: Sie wollen weiterkämpfen.

Wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder einen Rückzug kleinerer Gruppen von ukrainischen Soldaten beobachten können. Der Abzug beziehungsweise Austausch von Truppen erfolgt über den letzten verbliebenen Weg aus der fast eingekesselten Stadt. Das Ziel der Zeitgewinnung für die eigene Offensive muss allerdings in einem Verhältnis stehen zum Mitteleinsatz, in diesem Fall das Personal.

Die Verluste in der Schlacht um Bachmut sind auf beiden Seiten sehr hoch. © dpa/YEVHEN TITOV

In Bachmut kamen und kommen sowohl erfahrene Kämpfer als auch unerfahrene, frisch mobilisierte Einheiten zum Einsatz. Die Verluste in dieser Schlacht sind auf beiden Seiten sehr hoch – im Falle der Ukraine möglicherweise sogar horrend, was ihre Fähigkeit, eine durchschlagende Offensive im Frühling oder Sommer zu führen, beeinträchtigen könnte.

Es gab Überlegungen zu einem Rückzug. Weshalb nun die Kehrtwende?

Die ukrainische Armee handelt wohl aus drei Gründen: Erstens erhofft sie sich, aus guten Verteidigungsstellungen heraus die russische Armee binden und ihr große Verluste zufügen zu können. Zweitens bieten die rückwärtigen Gebiete wie Chasiv Jar, Kontsantinivka sowie weiter westliche gelegene größere Städte, schlechtere Bedingungen zur Verteidigung als Bachmut.

Man möchte durch das tapfere und verbissene Halten von Bachmut, die Moral der russischen Armee und insgesamt den Kampfgeist des Gegners brechen. Simon Weiß

Drittens wird wohl befürchtet, dass nach einem Fall von Bachmut die Verteidigung von dem weiter nördlich gelegenen Seversk zusätzlich erschwert wird und man dadurch zu einer ungünstigen Frontbegradigung gezwungen wäre.

Geht es auch um Bachmut als politisches Symbol?

In jedem Fall. Präsident Selenskij und sein Team wollen eine „psychologische Trendumkehr“ vermeiden. Seit den erfolgreichen Offensiven letztes Jahr bei Isjum/Charkiw und in Cherson ging es für die Ukraine nach vorne und die politische Führung des Landes ist bestrebt, keine Territorien mehr an Russland zu verlieren. Man möchte durch das tapfere und verbissene Halten von Bachmut, die Moral der russischen Armee und insgesamt den Kampfgeist des Gegners brechen.

Für Russland gebe es nach der Eroberung von Bachmut keinen unmittelbaren strategischen Effekt. © dpa/Libkos

Es gab mehrmals Spekulationen in den Medien, dass es Unstimmigkeiten bezüglich des richtigen Umgangs mit Bachmut zwischen der ukrainischen Armeeführung und Präsident Selensky gibt.

Aus dem Zusammenprall dieser Perspektiven entschied man sich für einen Kompromiss: Bachmut soll so lange wie möglich gehalten werden, um Zeit für die eigenen Offensivvorbereitungen zu gewinnen. Der Beschluss von der Führung in Kiew am Montag hat diese Strategie noch einmal bestätigt.

Was ist, wenn Bachmut an Russland fällt?

Bachmut wird fallen. Es kommt nur darauf an, wie es geschieht. Die zentralen Fragen sind: Wie lange werden die Kämpfe im westlichen Teil der Stadt andauern? Wie kontrolliert und verlustarm werden die restlichen ukrainischen Truppen abziehen können?Und schlussendlich: Wie viele ukrainische Soldaten gehen in russische Kriegsgefangenschaft?

Die Personalfrage wird, je länger der Krieg andauern wird, die wichtigste Herausforderung für die ukrainischen Verteidigungsfähigkeit sein. Daher wird Kiew versuchen, möglichst viele auf die westlich von Bachmut gelegenen Verteidigungslinien mitzunehmen.

Das bedeutet, dass es auch für Russland, nach der Eroberung von Bachmut, außer einem psychologischen Effekt (Geländegewinne sind in diesem Krieg noch möglich), keinen unmittelbaren strategischen Effekt geben wird.

Die Offensiven bei Kupiansk und Wuhledar stoßen ebenfalls auf erbitterten Widerstand der Ukrainer. Alle drei Schwerpunktrichtungen hängen zusammen und nur ein Erfolg bei Bachmut, wird für die Russen das Ruder in diesem Krieg nicht umreißen.

Zur Startseite