Leben in Israel Wie erklärt man seinen Kindern, dass die Sirenen vor feindlichen Raketen warnen?

Kann man sich daran gewöhnen? An das schrille Heulen der Sirenen, die uns Einwohnern Tel Avivs rund eine Minute Zeit lassen, uns in Sicherheit zu bringen (im Süden sind es 15 Sekunden)? An die dumpfen Einschläge, die auch aus der Ferne noch das Haus erzittern lassen und von denen man im selben Moment nie wissen kann, ob das Abwehrsystem Iron Dome gerade eine Rakete aus der Luft geholt oder ob sie irgendwo eingeschlagen ist?