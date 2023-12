Letzte Tage der Klimakonferenz in Dubai Das sind die zentralen Knackpunkte vor einer Einigung

Es sei eine „dramatische“, aber auch „durchaus konstruktive Runde“ gewesen, zu welcher der Präsident der diesjährigen Weltklimakonferenz, Sultan Al Jaber, am Sonntagnachmittag gerufen hatte. So beschrieb Christoph Bals, Geschäftsführer der NGO Germanwatch, den sogenannten „Majlis“, in der arabischen Welt ein Begriff für eine Ratssitzung, bei der Al Jaber von den Vertretern der knapp 200 Staaten Zugeständnisse hatte hören wollen.

Denn am Dienstag um Punkt elf Uhr werde man eine Einigung haben, so die Ansage von Al Jaber. Schon am Montag soll ein erstes, allgemeines Einigungsdokument vorliegen, das eventuell noch zu einer sogenannten Mantelerklärung werden könnte, die es auch auf den vergangenen COPs stets gegeben hatte. Erreichen alle Verhandlungen planmäßig bis morgen Vormittag Ergebnisse, wäre das außergewöhnlich, denn seit Jahren ist keine COP am angepeilten letzten Tag zu Ende gegangen.

Viel hat sich seit Ankunft der hochrangigen Verhandelnden am Wochenende hinter verschlossenen Türen getan. Die USA, so berichten Beobachter, könnten sich inzwischen gar einen vollständigen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern vorstellen. Bislang hält das Land am florierenden LNG-Geschäft fest und fordert einen Hinweis auf die technische CO2-Speicherung beim Brennstoff-Ausstieg im sogenannten „Global Stocktake“.

Hervorbringen soll diese globale Bestandsaufnahme politische Absichtserklärungen, um bisherige Verfehlungen in der Klimapolitik noch rechtzeitig auszugleichen, bevor das Pariser Klimaziel gerissen wird. Die Frage des Ausstiegs aus allen fossilen Brennstoffen – bei der Kohle hatte sich die Staatengemeinschaft zumindest schon auf eine Reduktion geeinigt – ist Kernpunkt dieser COP und die Fronten schienen verhärtet. Nun sehe er aber erstmal „eine reelle Chance, dass die fossile Ära jetzt beendet wird“, erklärt Bals von Germanwatch.

Entworfene Pläne für Klimaanpassung immer noch vage

Sogar konkrete Zahlen habe es in den Verhandlungen schon gegeben: 25 bis 40 Prozent weniger Öl, Kohle und Gas bis 2030 sollen im Gespräch sein. Das entspricht den notwendigen Reduktionen für fossile Brennstoffe, die sich aus den CO2-Pfaden des Weltklimarates ergeben. Denn den Berechnungen zufolge müsste die Welt ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 reduzieren.

Doch ein Bekenntnis zu einem kompletten Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen – in welchem Jahr auch immer – hätte seinen Preis. Die Entwicklungs- und Schwellenländer fordern Geld, damit sie die ihnen abverlangte Energiewende umsetzen und mit klimabedingten Schäden und Verlusten umgehen können. Die Klimafinanzierung müsse mehr auf Zuschüsse statt auf Kredite setzen, welche arme Staaten in die Schuldenfalle treiben.

Dubai: Sultan al-Jaber, Präsident des COP28, spricht während einer Pressekonferenz auf der Weltklimakonferenz. © dpa/Kamran Jebreili

Diese Staaten brauchen mehr Zeit als Industriestaaten, um sich zu dekarbonisieren und dabei ihre Energiesicherheit aufrechtzuerhalten. Kurz: Man brauche eine Art „Unterstützungspaket“, sagte Bals und meinte andere Elemente, über die neben dem Global Stocktake verhandelt wird.

Arbeitsprogramm statt konkreter Ziele?

Dazu gehört auch die Hilfe zur Anpassung an den Klimawandel, um die heftig gefeilscht wird. Zwar wird auf dieser COP kein neues Finanzierungsziel für die Klimaanpassung festgelegt, doch immerhin kamen die Staaten mit dem dazugehörigen Rahmenwerk, dem „Global Goal for Adaptation“ (GAA) voran. Am Sonntag legten sie einen ersten Entwurf vor.

Protestierende in Dubai prangern die mangelnde Finanzierung von Klimaschutz an. © REUTERS

Das GAA ist der Versuch, messbare Indikatoren, Ziele und Maßnamen zu schaffen, anhand derer Hilfsgelder für die Klimawandelanpassung ausgezahlt werden. Denn bislang ist das Konzept vage, ein Arbeitsprogramm hatte in den vergangenen zwei Jahren zu Indikatoren geführt. Dazu gehören etwa ein Ziel zur Sicherung von Ökosystemen, Trinkwasser, Behausungen oder Nahrungsmitteln sowie Verpflichtungen für die Staaten, nationale Klimaanpassungspläne zu entwickeln.

In dem am Sonntag vorgelegten Entwurf tauchen die konkreten Ziele allerdings nicht auf, genannt werden nur die verschiedenen Themenbereiche und der Beschluss, ein weiteres, zweijähriges Arbeitsprogramm ins Leben zu rufen. Immerhin enthält der Entwurf die Vorgabe, dass alle Staaten bis 2027 Frühwarnsysteme gegen Klimakatastrophen entwickeln sollen. Auch zur Finanzierung der Klimawandelanpassung und wer daran beteiligt sein soll, bleibt das Dokument nichtssagend.

Immerhin: Deutschland verkündete gestern, sich mit 60 Millionen Euro am internationalen Anpassungsfonds zu beteiligten – eine Zusage, die auch schon im vergangenen Jahr getätigt worden war.

Dennoch zeigte sich der Staatssekretär des Bundesentwicklungsministeriums, Jochen Flasbarth, am Sonntag besorgt wegen der Klimaanpassung. Er fürchte angesichts des tobenden Kampfes um den Brennstoff-Ausstieg, „dass das Thema jetzt irgendwie durch den Rost fällt“.

Zumal das Thema „von bestimmten Staaten“ derzeit „in Geiselhaft genommen“ werde, um Verhandlungsspielraum zu gewinnen. Damit gemeint sein dürften die Golfstaaten, wenn man anderen Beobachtern glaubt. Ein gutes Ergebnis im endgültigen GAA, so Flasbarth, müsse konkrete Ziele und Indikatoren enthalten, einen genauen Zeitplan, um diese einzuhalten, sowie einen Verweis auf die nächste Finanzierungsperiode nach 2025.

Indien würde Ausstieg aus fossilen Brennstoffen mittragen

Ob die COP28 ein Erfolg wird und eine eindeutige Sprache zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen findet, hängt auch an den klimapolitischen Schwergewichten China und Indien. Beide gelten offiziell noch als Entwicklungsländer und haben entsprechenden Einfluss auf diese Ländergruppe.

Bundesministern Annalena Baerbock am 10. Dezember in Dubai. © IMAGO/Achille Abboud/IMAGO/Achille Abboud

„Die meisten Entwicklungsländer verweigern sich gar nicht der Einsicht, dass es einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas geben muss“, sagte Jan Kowalzig, Experte für Klimafinanzierung bei Oxfam Deutschland, im Gespräch mit Tagesspiegel Background. Doch sie fürchteten, beim Umstieg auf klimafreundliche Energie allein gelassen zu werden.

„Würde der Ausstieg aus fossilen Energien in ärmeren Ländern an finanzielle Unterstützung durch Industrieländer geknüpft, ließen sich auch viele der jetzt noch zögernden Schwellen- und Entwicklungsländer ins Boot holen.“

Wichtig sei den Entwicklungsländern ebenfalls der Hinweis auf die „gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung und jeweilige Befähigung“ der einzelnen Länder. In der Praxis könne das darauf hinauslaufen, dass ärmere Länder den Ausstieg zu einem späteren Datum als die Industrieländer abschließen.

Kohlekraftwerk in Indien. © REUTERS/Adnan Abidi

Das trifft in hohem Maß auf Indien zu: Das Land könnte durchaus einen kompletten Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen mittragen und hatte dies auch schon auf der COP27 gefordert. Bedingung wäre, dass ein Ausstiegsbekenntnis eben nicht nur Kohle, sondern auch Öl und Gas beträfe.

Indien erzeugt rund 40 Prozent seines Stroms mit Kohle (Stand 2020) und fürchtet, bei einem erzwungenen Kohleausstieg einen Nachteil gegenüber den stärker auf Öl und Gas konzentrierten Ländern zu haben sowie seine Energiesicherheit zu riskieren.

China lehnt CO2-Ziele ab

China wiederum, inzwischen der mit Abstand größte Emittent der Welt, zeigt sich weniger flexibel. Das Land baut zwar die Erneuerbaren aus wie kein anderes – über 140 Gigawatt installierte Kapazität kamen im vergangenen Jahr dazu – doch China setzt ebenfalls noch stark auf Kohle, um seinen steigenden Energiebedarf zu decken.

Eine konkrete Zahl zur Emissionsreduktion findet sich nicht im chinesischen Klimaplan (NDC), stattdessen beharrt die Volksrepublik darauf, ihre „CO2-Intensität“ im Vergleich zum BIP senken zu wollen – was sogar noch größere Emissionen zuließe, wenn zugleich auch die chinesische Wirtschaft wächst.

Solarkraftwerk in China © AFP/STR

Solange die Wirtschaft das tut, setzt Chinas Führung auf die grundlastfähige Kohle: „Energiesicherheit ist seit dem Russland-Ukraine-Krieg die Top-Priorität“, erläuterte Yan Qin, Energieexpertin bei der London Stock Exchange Group, im Gespräch mit Tagesspiegel Background.

Erst kürzlich hatte der chinesische Klimabeauftragte, Xie Zhenhua, angekündigt, dass China erst in 2025 seinen neuen nationalen Klimaplan vorstellen werde. „Darin wird vermutlich ein neues Jahr für den Höhepunkt der Emissionen angekündigt, aber kein absolutes Ziel zur CO2-Reduktion“, erwartet Qin. China tue sich schon allein deshalb schwer mit CO2-Zielen, weil das Land „kein robustes CO2-Emissionsmonitoring“ habe.

„Auf der COP28 wird China nichts mittragen, was ambitionierter als das Sunnylands-Statement ist“, sagte Qin. Diese gemeinsame Erklärung mit den USA kurz vor der COP wurde international begrüßt, enthielt aber lediglich ein Bekenntnis zur Beschleunigung der Substitution von Kohle-, Öl- und Gaserzeugung durch erneuerbare Energien, ohne Zahlen zu nennen, geschweige denn ein Ausstiegsdatum.

Dass er sich nicht von der internationalen Staatengemeinschaft werde drängen lassen, hatte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping im Juli anlässlich eines Besuchs des US-Klimaverhandlers John Kerry deutlich gemacht: China wolle fossile Brennstoffe reduzieren, aber „der Weg, die Methode, das Tempo und die Intensität, um dieses Ziel zu erreichen, sollten und müssen von uns selbst bestimmt werden und werden niemals von anderen beeinflusst werden“, sagte Xi.

Ob dem so ist, oder ob auch der weltgrößte Emittent sich durch geschickte Deals noch umstimmen lässt, wird sich in den letzten Stunden der COP28 entscheiden.