Tagesspiegel Plus Linksruck am Kap? : Dieser Revoluzzer könnte in Südafrika bald mitregieren

Südafrikas linksradikale Oppositionspartei EFF feiert ihren zehnten Geburtstag. Die Krise im Land treib ihr immer mehr Anhänger zu – eine ernste Gefahr für die Regierungspartei ANC.