Macrons „politischer Atomknopf“ Frankreichs Präsident geht eine gefährliche Wette ein

Selbst im Umfeld des französischen Präsidenten verstehen viele immer noch nicht, warum Emmanuel Macron am Sonntagabend den „politischen Atomknopf“ gedrückt hat. Es gibt Neuwahlen in zwei Wahlgängen Ende Juni und Anfang Juli, anschließend ist alles möglich.

Der „Rassemblement National“ (RN), die Partei der ehrgeizigen Rechtspopulistin Marine Le Pen, die Macrons Nachfolge antreten will, könnte einen Teil der Macht im Land übernehmen. Vielleicht will Macron sogar, dass es so kommt.

Macron gleicht einem Mann am Pokertisch, der die Karten der Mitspielerinnen und Mitspieler sehen will. Die Mitspielerinnen und Mitspieler: das französische Volk. Frankreichs Präsident will wissen, ob seine Landsleute sich tatsächlich in einer Partei wiederfinden, die seit Jahren ihre Basis verbreitert: dem RN. Einer Partei, die einst von dem Holocaust-Leugner Jean-Marie Le Pen mitbegründet wurde und von dessen Tochter eine neue Fassade verpasst bekam.

Bei der Europawahl, die häufig als eine Art „Nebenwahl“ abgetan wird, landete die Partei wie erwartet mit Abstand auf dem ersten Platz. Nun will Frankreichs Präsident wissen: Entspricht es wirklich dem Willen der Französinnen und Franzosen, wenn der RN-Vorsitzende Jordan Bardella demnächst Premierminister wird?

Das dürften sich die Wählerinnen und Wähler zweimal überlegen. Um im Bild vom Pokertisch zu bleiben: Der Einsatz ist jetzt erheblich höher als bei der Europawahl.

Albrecht Meier arbeitet in der Hauptstadtredaktion des Tagesspiegels. Er meint: Wenn Frankreichs Rechtspopulisten demnächst das Amt des Regierungschefs besetzen, könnte das zu einem gefährlichen Gewöhnungseffekt führen.

Das Kalkül des Hausherrn im Elysée-Palast könnte darin bestehen, den „Rassemblement National“ in einer so genannten Kohabitation zu entzaubern. Macron will bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2027 Staatschef bleiben.

Damit verfügt er über ausreichend Machtfülle, um auch nach einer möglichen parlamentarischen Machtübernahme des RN weiterhin über die wichtigsten Politikfelder selbst zu entscheiden – darunter Frankreichs Vorgehen gegen den russischen Aggressor Wladimir Putin und die Europapolitik.

Zudem kann Macron einen Premierminister nach Belieben ernennen und auch wieder entlassen. Der Plan des Präsidenten würde dann darauf hinauslaufen, dass Marine Le Pen und ihre Gefolgsleute unter den Mühen der Ebene schwächeln.

Falls es dem „Rassemblement National“ nicht gelingt, bis zu den entscheidenden Präsidentschaftswahlen in drei Jahren mehr Arbeitsplätze zu schaffen und die versprochene Wende in der Migrationspolitik hinzubekommen, wäre das eine schwere Hypothek für die Präsidentin in spe, Marine Le Pen.

Der Vorsitzende der konservativen Republikaner, Eric Ciotti. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Pool/ABACA

In der Zwischenzeit sieht es aber auch nicht danach aus, dass Macrons Lager um die Partei „Renaissance“ das Blatt zu seinen Gunsten wendet. Als der Staatschef am Mittwoch seine Wahlkampagne vorstellte, versprach er unter anderem eine Verbesserung der Kaufkraft. Ob derartige Ankündigungen bis zu den Parlamentswahlen zünden, ist fraglich.

Umso gefährlicher wäre ein Bündnis, das die Rechtspopulisten und die konservativen Republikaner eingehen könnten. Eine solche Allianz, die vom Republikaner-Chef Eric Ciotti befürwortet wird, könnte den Abwärtstrend des Macron-Lagers weiter verstärken.

Es gehört ohnehin zu den Besonderheiten der französischen Politik, dass die Parteienlandschaft ständig in Bewegung ist. Macrons Bewegung, die 2016 aus dem Nichts gegründet wurde, droht nun ungeachtet der eindringlichen Appelle des Präsidenten weiter dezimiert zu werden. Bleibt seine „Renaissance“ am Ende nur eine Episode?

Es bleibt eine gefährliche Wette, die Macron am Sonntag eingegangen ist. Nach seinen Worten entspricht es den Prinzipien der Demokratie, wenn jetzt mit den Parlamentswahlen eine Art Referendum über den „Rassemblement National“ abgehalten wird.

Aber hat Macron auch mitbedacht, dass ein Wahlsieg der Rechtspopulisten zum Anfang einer fatalen Wende in unserem Nachbarland werden könnte? Das Amt des Premierministers könnte für die Partei, die in der Vergangenheit auch schon einmal den Austritt aus der europäischen Gemeinschaftswährung forderte, einen weiteren Gewöhnungseffekt auslösen – und ihr für das Jahr 2027 endgültig den Weg zur Macht ebnen.