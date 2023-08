Mali, Niger, jetzt Gabun Militär reißt Macht an sich – drohen noch mehr Putsche in Afrika?

Offiziere im Staatsfernsehen, ein Präsident unter Hausarrest – die Szenen in Gabun am Mittwoch wirken wie ein Déjà-vu. Nur knapp einen Monat nach dem Putsch in Niger hat nun auch dort das Militär die Macht übernommen. Zuvor hatte es großen Unmut über die Wahl am 26. August gegeben.

Die Militärs werfen der Regierung Wahlfälschung vor, wie sie in einer TV-Ansprache am frühen Mittwochmorgen verkündeten. Zuvor waren in der Nacht offenbar Schüsse in der Hauptstadt Libreville zu hören gewesen, wie „France 24“ berichtet.

Staatliche Institutionen seien ab sofort aufgelöst, die Wahlergebnisse annulliert und die Grenzen des Landes geschlossen, hieß es in der Erklärung der Putschisten weiter. Präsident Bongo steht nun, wie auch sein nigrischer Amtskollege, unter Hausarrest.

Wer hat geputscht?

Unter den Männern, die sich als „Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen“ präsentierten, befinden sich offenbar Mitglieder der Republikanischen Garde, einer Eliteeinheit des Präsidenten, sowie Soldaten der regulären Armee und Polizisten. Diese Zusammenarbeit mehrerer Sicherheitsinstitutionen spricht dafür, dass der Sturz geplant war und von Bestand sein könnte.

Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Putschen steigt. Matthias Basedau, Direktor des GIGA Instituts für Afrika-Studien

Bereits im Januar 2019 hatte eine Gruppe junger Offiziere versucht, Ali Bongo zu stürzen, war aber nach nur wenigen Stunden gescheitert – wohl auch weil es hier keine breite Unterstützung und Zusammenarbeit mit zentralen Einrichtungen im Land gegeben hatte.

Wie ist die Lage im Land?

Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl am 26. August hatte für viel Kritik gesorgt. Während der Auszählung der Stimmen hatte die Regierung ab dem Wochenende das Internet im Land lahmgelegt, eine Ausgangssperre von 19.00 bis 6.00 Uhr verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten. Die Abstimmung war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt. Anfragen ausländischer Journalisten auf Akkreditierung wurden systematisch abgelehnt.

„Ali Bongo wollte sich durch die Wahl eine eigentlich nicht verfassungsgemäße weitere Amtszeit sichern. Das hat Unmut hervorgerufen“, sagt Matthias Basedau, Direktor des GIGA Instituts für Afrika-Studien, dem Tagesspiegel.

In der Nacht zum Mittwoch haben Gabuns Sicherheitseinheiten den Präsidenten Ali Bongo entmachtet. © AFP/-

Die Putschisten haben „France 24“ zufolge die dreitägige Internet-Sperre wieder aufgehoben. Fotos zeigen, wie Menschen in den Straßen von Libreville Militärangehörigen applaudieren. Unabhängige Informationen aus dem Land zu bekommen, ist aber schwierig.

Wie kam es zu dem Putsch?

Am Mittwoch hatte die Wahlbehörde den amtierenden Präsidenten Bongo mit 64,27 Prozent der Stimmen zum Sieger der Wahl erklärt. Bongos größter Herausforderer, Albert Ondo Ossa, erhielt demnach 30,77 Prozent der Stimmen.

Es würde sich um die dritte Amtszeit Bongos handeln, dessen Familie seit mehreren Jahrzehnten das Land regiert. Die Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner profitiert nicht vom Ölreichtum und lebt großteils in Armut.

Anwohner von Gabuns Hauptstadt Libreville scheinen Mitglieder des Militärs nur wenige Stunden nach dem Putsch zu begrüßen. Unabhängige Informationen gibt es aus dem Land jedoch kaum. © AFP/-

Wer ist Ali Bongo?

Der Familienclan Bongo beherrscht den ölreichen Staat am Golf von Guinea seit mehr als 50 Jahren. Ali Bongo hatte das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo übernommen, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte. Bereits im Oktober 2018 hatte Ali Bongo einen Schlaganfall, von dem er sich offenbar nie ganz erholte.

Im Hausarrest sei er von seiner Familie und Ärzten umgeben, hieß es in einer Erklärung der Putschisten am Mittwoch zum Gesundheitszustand des gestürzten Regierungschefs. Zudem soll einer von Bongos Söhne wegen „Landesverrat“ angeklagt werden.

Seine Familie beherrschte Gabun mehr als 50 Jahre: Präsident Ali Bongo Ondimba (Archivbild, August 2016). © AFP/STEEVE JORDAN

Droht nach den Putschen in Niger und Gabun ein Domino-Effekt in der Region?

Erst vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Nach dem Putsch in Gabun warnte Josep Borrell, EU-Kommissar für Außenpolitik, dass dies die Region zunehmend destabilisieren würde.

„Der erneute Coup zeigt, dass die mehr oder weniger erfolgreichen Putsche in Niger und zuvor vor allem in Burkina Faso, Guinea, Mali zu einem Nachahmungseffekt führen“, sagt auch Matthias Basedau. Die tieferen Ursachen der Regierungsumstürze seien aber in der Regel strukturelle ökonomische und/oder politische Krisen.

„Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Putschen steigt, da die Bedingungen in vielen Ländern vorhanden sind“, so der Afrika-Experte. Es sei theoretisch auch möglich, dass Russland vom Machwechsel profitieren wolle, indem es der Militärregierung – so sie sich konsolidieren kann – Unterstützung anbietet: „Da Gabun ein enger Verbündeter Frankreichs ist, wäre dies ein weiterer Rückschlag für Frankreich und den Westen.“

