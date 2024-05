Mangelnde Empathie im Gazakrieg „Fühlen Menschen sich bedroht, wird Gruppenidentität wichtiger“

Die Bilder, die am Sonntag aus Rafah im Süden Gazas kamen, waren erschütternd. Ein israelischer Luftangriff, der Armeeangaben zufolge Hamas-Terroristen gelten sollte, hatte Zelte in einem Flüchtlingslager in Brand gesetzt. Auf Videos hört man verzweifelte Schreie, sieht Leichen von Kindern.