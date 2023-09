Marschflugkörper und Babygeschrei Kiews neues Leben zwischen Grabstein und Geburtsbett

Wiktor Wiktorowytsch steht neben einem frisch ausgehobenen Grab. Es bildet eine Art Grenze zwischen dem Tod und dem Leben. Auf der einen Seite Dutzende Ruhestätten für junge Menschen. Auf der anderen sprießt das frische Gras. Am liebsten würde der Leiter des Lisowe-Friedhofs im Nordosten Kiews sie so unberührt lassen.

Die Allee, auf der der 32-jährige Friedhofsleiter steht, erstreckt sich Hunderte von Metern mitten durch die Anlage. Sie ist das Zentrum eines der größten Friedhöfe der Stadt, seine Hauptblickachse. Eigentlich sollten hier keine Gräber angelegt werden, so will es der Entwurf der Architekten aus dem Jahr 1970.

Nur im Falle eines sogenannten städtischen Notstands, heißt es darin, solle die Allee für Begräbnisse genutzt werden. Damit meinte man damals wohl eine Naturkatastrophe und keinen Krieg gegen Russland. Doch heute muss man realistisch sein. Wiktorowytsch seufzt. „Die ganzen neuen Gräber sollen zumindest so wenig Platz wie möglich einnehmen“, sagt er.

Ich sehe fast jeden Tag ein Soldatenbegräbnis. Aber es ist unmöglich, sich daran zu gewöhnen. Wiktor Wiktorowytsch, Leiter des Lisowe-Friedhofs in Kiew

Seit Frühjahr 2023 werden an dieser Stelle tote Soldaten beigesetzt, etwa hundert bislang. Auf den anderen Friedhöfen war nicht mehr genug Platz.

Der Schrei einer Mutter hallt über den Friedhof

„Ich sehe fast jeden Tag ein Soldatenbegräbnis“, sagt Wiktorowytsch. „Ich kannte diese Menschen nicht persönlich, aber es ist unmöglich, sich daran zu gewöhnen und es als normale Arbeit zu betrachten.“ Er selbst würde in den Krieg ziehen, sollte er einberufen werden, sagt er. Bislang hat er einen Aufschub bekommen, seine Arbeit auf dem Friedhof gilt in diesen Zeiten als systemrelevant. „Aber ich habe kürzlich schon mal ein Kampftraining absolviert.“

Die ukrainischen Nationalfarben überziehen den Lisowe-Friedhof. Als die Anlage 1970 entworfen wurde, sollte sie nur im Fall eines Notstands als Friedhof dienen. Der ist nun da. © Tagesspiegel/Valeriia Semeniuk

Eine Gewehrsalve donnert. So verabschiedet man sich in der Ukraine von gefallenen Soldaten. Der verzweifelte Schrei einer weinenden Mutter hallt über den Friedhof, sie beerdigt gerade ihr Kind. Junge Männer schluchzen leise. Es sind Freunde des verstorbenen Oleksandr, vor kurzem haben sie gemeinsam mit ihm die Universität abgeschlossen. Oleksandr habe sich am ersten Tag der russischen Invasion freiwillig zur Armee gemeldet, erzählt sein bester Freund, ein junger Mann namens Oleksij.

Es gibt keine genauen Angaben darüber, wie viele ukrainische Soldaten seit Beginn des Krieges gestorben sind. Aber auf jedem der fünf großen Friedhöfe der Hauptstadt kann man Hunderte von Gräbern zählen. Sie fallen sofort durch die gelb-blauen Fahnen auf, die über ihnen wehen. Auch die Blumen darauf, künstliche Kränze und natürliche Sträuße, sind in den Nationalfarben gehalten. Die kommen hier in der Natur zwar so nicht vor, aber die Händler färben einfach weiße Chrysanthemen ein. Manchmal tropft die Farbe auf die Blätter.

In der Stadt ist die Müdigkeit zu spüren

Es hat sich etwas verschoben in der Dynamik dieses Krieges, der nun schon mehr als 18 Monaten andauert. Die Euphorie des ersten Sieges im März 2022, als sich Russland von seinen Positionen kurz vor Kiew zurückziehen musste, ist verflogen. An ihre Stelle sind Müdigkeit und die Feststellung getreten, dass der Krieg noch lange dauern kann.

Andererseits scheint niemand bereit, sich das Leben von Russland und dem Krieg bestimmen zu lassen. Trotz der Erschöpfung scheinen die Kiewer weiter standhalten zu wollen. Sie erinnern sich mit Schrecken an ihre dunklen und kalten Wohnungen während des Stromausfalls im vergangenen Winter – wollen jedoch zur Not einen weiteren harten Winter ertragen. Eine andere Option gibt es nicht.

Panzer und Kinderwagen: In Kiew ist der Krieg ein ständiges Hintergrundrauschen im Alltag. © AFP/Genya Savilov

Die Veränderung zeigt sich auch im Stadtbild. Je mehr Gelb und Blau auf den Friedhöfen präsent ist, desto weniger sieht man diese Farben in den Straßen. Vor einem Jahr war das anders, alles war in die Landesfarben gehüllt: Armbänder und Hundeleinen, Geschenkpapier und Süßigkeiten.

Heute sind sogar die Reklametafeln in dunklen, bedrohlichen Tönen gehalten: „Schütze dich – tritt den Streitkräften bei“, steht darauf. Oder: „Die Armee ist unser Glaube.“ Souvenirs in Gelb und Blau gibt es zwar noch zu kaufen, aber sie sind kaum mehr gefragt. Die Ukrainer scheinen es nicht mehr nötig zu haben, ihren Patriotismus oder ihre Einigkeit unter Beweis zu stellen – nach innen wie nach außen.

Viele Paare haben ihre Familienplanung verschoben

„Willkommen, Baby“, steht auf einem Luftballon am Kopfende des Bettes der kleinen Emilia, die in einer der Kiewer Entbindungskliniken geboren wurde. Es ist eine moderne Klinik im Stadtzentrum, die Geburten in Anwesenheit des Partners und den gemeinsamen Aufenthalt der Familie auf der Station fördert. Deshalb trifft man auf den Fluren oft Väter von Neugeborenen.

Man kann die Geburt eines Kindes um Monate verschieben, aber nicht um Jahre. Sergij Leusch, Gynäkologe

Einer von ihnen, Andrij, hat den Ballon mitgebracht, als seine Tochter am Tag zur Welt kam. Der etwa 30-Jährige, dunkles T-Shirt und Shorts, steht immerzu über das Bett gebeugt, in dem seine Tochter schläft. Als wollte er sie bewachen. Auch er werde an die Front gehen, wenn er eingezogen wird, sagt er. Aber im Moment genießt er seinen ersten Tag als Vater.

Mehrere Jahre lang hätten seine Partnerin Anastasiia und er nicht schwanger werden können, erzählt Andrij. Doch im vergangenen Herbst, als Kiew wochenlang fast ohne Strom auskommen musste, hat es geklappt. „Wenn wir in Charkiw oder Kramatorsk leben würden, wo ständig Granaten auf uns niederprasseln, hätten wir mit dem Versuch, schwanger zu werden, wahrscheinlich eine Pause eingelegt“, sagt Anastasiia. Die 30-Jährige ist Kinderärztin. Die Mütter ihrer Patienten hätten sie ermutigt, auch während des Krieges ein Kind zu bekommen, erzählt sie. „Sie meinten, dass während einer Geburt die Raketen, die vor dem Fenster niedergehen, das Letzte sind, woran man denkt.“

Die Kinderärztin Anastasia, 30, hält ihre neugeborene Tochter Emilia im Arm. © Tagesspiegel/Valeriia Semeniuk

Vor dem Krieg wurden in dieser Geburtsklinik laut offiziellen Angaben durchschnittlich 17 Babys pro Tag geboren. Aktuell sind es rund ein Drittel weniger. Viele Menschen haben mit Kriegsbeginn aufgehört, Schwangerschaften zu planen. Bis sie merkten, dass es unklug ist, auf das Ende des Kriegs zu warten. „Man kann die Geburt eines Kindes um Monate verschieben, aber nicht um Jahre“, sagt der Gynäkologe Sergij Leusch, der auf der Station arbeitet. Das verhindere die Biologie. Und deren Gesetze gelten auch im Krieg.

Bei Luftalarm springt kaum noch jemand auf

Kiew ist in den vergangenen Monaten zu einer Baustelle geworden. Überall werden Straßen und Brücken erneuert. Das liegt nicht daran, dass durch russische Angriffe entstandene Schäden repariert werden müssen, sondern an einer unerwarteten Wendung: Der Krieg scheint die Wirtschaft anzukurbeln. Im vergangenen Jahr etwa sind die Steuereinnahmen der Stadt Kiew drastisch gestiegen. Vor allem dank der Mobilisierung von Männern für die Armee. Ein Soldat, der an die Front geschickt wird, erhält umgerechnet rund 4.000 Euro pro Monat, die sogenannten „Kampfzahlungen“. Das ist viel mehr als der Durchschnittslohn eines Kiewers, der rund 500 Euro beträgt.

Durch dieses Geld ist der Konsum nach einem dramatischen Einbruch zu Beginn der Invasion wieder gestiegen. In den Einkaufszentren und Restaurants gibt es zwar weniger Besucher als vor dem Krieg, aber genügend, um nicht pleite zu gehen. Um genau 22 Uhr schließen jedoch alle Lokale, die Kiewer müssen vor der Ausgangssperre, die um 23 Uhr beginnt, nach Hause kommen.

Aber sie haben es nicht eilig und trinken in Ruhe Bier und Sekt auf den Bänken am Chreschtschatyk, der zentralen Straße der Stadt. In der Dunkelheit ähnelt Kiew noch mehr dem Leben vor dem Krieg. Wahrscheinlich, weil man die traurigen Augen der Menschen nicht sehen kann. Freudige Blicke sind heutzutage eine Seltenheit.

Wenn es Luftalarm gibt, springen diese Menschen nicht auf, um in Deckung zu rennen. Meist ignorieren sie das Heulen der Sirenen einfach. Im besten Fall werfen sie auf dem Handy einen Blick in den Telegram-Kanal, der auf Grundlage von Luftaufklärungsdaten darüber informiert, was genau mit welcher Geschwindigkeit auf die Stadt zufliegt.

Mama, das kann doch kein Flugzeug sein. Das ist ein Marschflugkörper. Wanja, sechs Jahre alt

Die Kiewer haben mit der Zeit eine erstaunliche Expertise in Sachen Flugobjekte entwickelt. Schickt Russland Drohnen, wissen die Leute, dass es mindestens eine Stunde dauern wird, bis sie die Stadt erreichen. Da kann man in Ruhe seinen Sekt austrinken. Bei Überschallraketen hingegen muss man sich sofort in Sicherheit bringen.

„Keine Angst, es ist nur ein Flugzeug, das vorbeifliegt“, sagt Hanna zu ihrem sechsjährigen Sohn Wanja. Die beiden sitzen in einem Kiewer Park. Die Stimme der Mutter ist ruhig, keine Spur von Panik liegt in ihr. Kurz nach der russischen Invasion seien sie und ihr Sohn zu Verwandten in die Westukraine geflohen, erzählt die Frau mittleren Alters, die müde wirkt, aber besonnen spricht. Nach zwei Monaten seien sie allerdings schon nach Kiew zurückgekehrt, trotz der Bedrohung. Hier sei schließlich ihre Heimat.

Wanja hört genau hin, studiert das Grollen in der Luft. „Mama, das kann doch kein Flugzeug sein“, sagt er. „Das ist ein Marschflugkörper.“ Kleine Kinder haben ebenso gut wie Erwachsene gelernt, eine Rakete von einer Drohne zu unterscheiden. Erstere hört man erst sehr plötzlich, wenn sie schon nah an ihrem Ziel ist. Letztere klappern wie Mopeds. Auch das Donnern der verschiedenen Luftabwehrsysteme können sie erkennen: Gepard, Patriot, Nasams.

In Deckung gehen kann man nur, bevor die Wehen eingesetzt haben

Die Luftabwehrsoldaten in und um Kiew werden von den Menschen „Götter“ genannt. Die ukrainische Hauptstadt ist tatsächlich besser geschützt als andere Städte. Hier kann fast alles abgeschossen werden. Dennoch gibt es Gefahr durch Trümmer, die auf Wohngebäude fallen können. Seit Anfang dieses Jahres sind zehn Menschen auf diese Weise ums Leben gekommen.

Aber was sind schon zehn in einer Stadt von drei Millionen? Das ist die Argumentation der Menschen, die im zweiten Kriegsjahr zu Fatalisten geworden und von denen es nicht wenige in der Stadt gibt. Sie scherzen sogar: „Wenn du eine Rakete fliegen hörst, bedeutet das, dass es nicht deine ist.“ Denn dann hat sie einen nicht getroffen.

Passanten begutachten am Chreschtschatyk, der zentralen Straße Kiews, eine abgeschossene russische Drohne. © AFP/Genya Savilov

Hinter solchen scheinbar zynischen Bemerkungen versteckt sich das Lebensgefühl der Kiewer. Zwar versuchen sie, die Schrecken des Krieges so weit wie möglich aus ihrem Alltag zu drängen, sich durch Normalität in Widerstand zu üben, doch die Wahrheit ist, dass die russische Invasion immer gegenwärtig ist – und jeden jederzeit treffen kann. Indem an der Front Menschen sterben, die einem nahestehen. In Form von Trümmerteilen und Druckwellen. Durch die Geräusche der Flugobjekte. Auch dann, wenn neues Leben in die Welt kommt.

Die Frauen und Mitarbeiter der Entbindungsklinik verbringen viel Zeit im Luftschutzbunker des Hauses. Sobald ein russischer Raketen- oder Drohnenangriff gemeldet wird, müssen die Schwangeren dort hinunter. Bei einem routinemäßigen Luftalarm genügt es, auf den Flur zu gehen, weil dort keine Fenster sind, die – sollten sie bei einer nahen Explosion bersten – zur tödlichen Gefahr werden können.

Das geht jedoch nur, solange die Wehen noch nicht eingesetzt haben. Deshalb richtet die Klinik derzeit einen Geburtsraum im Luftschutzkeller selbst ein. Solange er nicht fertig ist, entbinden die Ärzte weiterhin in den herkömmlichen Kreißsälen, auch während draußen Raketen niedergehen – unter der ständigen Gefahr, dass der Raum von Splittern geflutet wird. Die Säle wurden in Friedenszeiten gebaut und haben große Glasfenster.

Am 31. Dezember 2022, erzählt Gynäkologe Sergij Leusch, sei eine russische Rakete in einem Wohnblock nur einen Häuserblock entfernt eingeschlagen. Die Druckwelle habe bei mehreren benachbarten Gebäuden die Fenster herausgesprengt. Er habe selbst in diesem Moment im Entbindungssaal gestanden. „Die Fenster wackelten, aber zum Glück hielten sie.“ Das sei der schwierigste Tag in seinen 40 Jahren als Arzt gewesen. Spricht man mit Leusch über die Bedingungen, unter denen er arbeiten muss, wirkt er resigniert. „Das müsste alles nicht so sein“, sagt er. Die übliche Floskel, dass alles gut sei und das Leben weitergehe, gefällt ihm nicht. Er sagt: „Es geht schwer weiter.“

Das Ultraschallbild schickte sie per Messenger an die Front

Zhenja wird ihren Vater nie kennenlernen. Das Mädchen wurde vor fünf Monaten in einer anderen Kiewer Klinik geboren. Ihr Vater war bei der Geburt nicht anwesend – er starb an der Front, eine Woche nachdem er von der Schwangerschaft seiner Frau erfahren hatte. Sie hatte ihm per Messenger das erste Ultraschallbild ihrer gemeinsamen Tochter geschickt.

Der Friedhof ist der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühle. Deshalb komme ich fast jeden Tag hierher. Olga Leschtschenkowa, deren Sohn an der Front starb

Zhenjas Großmutter Olga Leschtschenkowa erzählt davon am Grab ihres Sohnes Iwan auf dem Lisowe-Friedhof. Er habe sehr von einem Baby geträumt, sagt sie. Sie ist ganz in Schwarz gekleidet und vor Trauer gekrümmt. Iwans Frau sei schwanger geworden, erzählt sie weiter, als sein Kommandant ihn am 5. Juni des vergangenen Jahres für einen einzigen Tag von der Front habe nach Hause gehen lassen. Nun wird das Mädchen von seiner Mutter und seiner Großmutter aufgezogen.

Die Ukrainierin Olga Leschtschenkowa trauert am Grab ihres Sohnes Iwan, der in Russlands Angriffskrieg an der Front starb. © Tagesspiegel/Valeriia Semeniuk

Olga Leschtschenkowa sagt, sie sei froh, eine Enkelin und keinen Enkel bekommen zu haben. „Sonst würde ich ihn wohl ständig mit meinem toten Sohn vergleichen.“ Dass er tot ist, könne sie auch nach über einem Jahr nicht glauben. „Wenn ich aus der Ferne einen Soldaten in Uniform sieht, schaue ich mir seinen Gang genau an.“ Was, wenn es ihr Iwan ist?

Sie gehe kaum noch auf die Straße oder in die Geschäfte, sagt Leschtschenkowa. Es schmerze sie, Jungen zu sehen, die nicht wie ihr Sohn als Freiwillige an die Front gegangen sind. „Der Friedhof ist der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühle. Deshalb komme ich fast jeden Tag hierher.“

Doch am nächsten Tag wird sie in einen Laden gehen müssen, um neue Schuhe zu kaufen. Sie ist zu einem Gala-Empfang bei Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeladen. Ihrem Sohn soll posthum die höchste Auszeichnung des Staates verliehen werden, der Stern des Helden der Ukraine.

„Helden sterben nicht“, heißt es bei allen Beerdigungen von Soldaten. Olga Leschtschenkowa findet den Satz falsch. „Helden sterben“, sagt sie. „Damit das Leben weitergeht, auch wenn es schwer ist.“