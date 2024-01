Mehr als zwei Tonnen Niederländische Polizei stellt Rekordmenge von Partydroge Ketamin sicher

Die niederländische Polizei hat eine Rekordmenge von mehr als zwei Tonnen Ketamin sichergestellt. Noch nie zuvor sei eine solch große Menge des Betäubungsmittels in den Niederlanden entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Ketamin, das auch als Partydroge gilt, war in einem Schuppen in Muiderberg östlich von Amsterdam gefunden worden und hat nach Polizeiangaben einen Verkaufswert von rund 55 Millionen Euro.

Die Polizei hatte einen anonymen Hinweis bekommen und den Schuppen durchsucht. Das war bereits Anfang Januar, die Ermittler berichteten aber erst jetzt darüber. Ein 55 Jahre alter Mann wurde festgenommen. Ketamin ist ein verschreibungspflichtiges Narkosemittel, das illegal auch als Partydroge im Umlauf ist. (dpa)