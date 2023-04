Meinungsforschungsinstitut „Gallup“ Mehrheit der Weltbevölkerung verurteilt russische Invasion

Die USA und ihre Verbündeten sind offenbar nicht die einzigen, denen der Einmarsch Russlands in die Ukraine Sorgen bereitet. Während mehrere Länder bislang weniger scharfe oder strategisch ambivalente Positionen eingenommen hatten, scheint sich dieser Trend nun zu ändern.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Gallup“ hat sich erstmals in der Geschichte des Instituts der Großteil der Weltbevölkerung gegen die russische Führung ausgesprochen.

Demnach verurteilten im Jahr 2022 Mehrheiten in 81 von 137 Ländern, ein Rekordwert von 57 Prozent, die Invasion Russlands in die Ukraine. Dies sei ein dramatischer Anstieg von 38 Prozent im Jahr 2021 und bei weitem der höchste Wert seit Beginn der Umfragen im Jahr 2007.

Auch der Anteil derjenigen, die keine Meinung über die Führung Russlands haben, sei über die Jahre stetig gesunken und habe nun auf einen neuen Tiefpunkt von 18 Prozent gesunken.

Einkommensstarke, westlich ausgerichtete Demokratien tendierten laut Umfrage zu den höchsten Ablehnungsquoten, mit Werten von über 90 Prozent in den USA, Kanada (91 Prozent) und 10 europäischen Ländern - einschließlich Polen, einem der treuesten Verbündeten der Ukraine in Europa, wo sich 95 Prozent gegen die russische Invasion aussprachen. In der Ukraine selbst lag die Ablehnungsquote bei 96 Prozent. (Tsp)