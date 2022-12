Menschenrechte in den Palästinensergebieten „Israels neue Regierung wird keine liberale Maske tragen“

Die sich anbahnende Koalition des Wahlsiegers Benjamin Netanjahu mit rechtsextremen, nationalistischen Parteien in Israel beunruhigt Menschrechtsorganisationen wie Physicians for Humans Rights Israel (Ärzte für Menschenrechte Israel). Geschäftsführer Guy Shalev fragt sich angesichts der radikalen anti-palästinensischen Einstellungen angehender Koalitionspartner wie der Religiösen Zionistischen Partei, „wieviel mehr Druck auf die Palästinenser ausgeübt werden kann, bevor die nächste Intifada ausbricht“.

Guy Shalev, Geschäftsführer von Physicians for Human Rights Israel © Physicians for Human Rights Israel

Die Gewalt von israelischen Siedlern und die Zahl der gezielten Tötungen von Palästinensern habe 2022 bereits neue Höchststände erreicht, beklagt der 40-Jährige Medizinanthropologe bei einem Gespräch in Berlin. „Wir müssen diese Entwicklung stoppen.“

Die Organisation, die sich für den Zugang zu medizinischer Versorgung für alle Menschen in Israel und den besetzten Palästinensergebieten einsetzt, hofft allerdings, dass es zukünftig mehr internationale Unterstützung insbesondere auch aus Deutschland geben wird, um Druck auf die neue Regierung in Jerusalem auszuüben, Menschenrechte und internationale Verpflichtungen einzuhalten.

Auch die bisherige Regierung war „effizient“ bei der Repression

„Die letzte Regierung war zwar auch schon sehr ,effizient’ in der Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung, aber weil sie sich als ,liberal’ bezeichnete, hatte sie die Unterstützung des liberalen Europa“, analysiert Shalev. Die neue Regierung werde diese „Maske“ nicht tragen. Daher sei er „optimistisch“, dass aus Europa mehr Druck kommen werde.

Shalev, dessen Organisation 2010 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde, fordert zudem eine Ende der israelischen „Teile und Herrsche-Politik“. Alle Palästinenser, ob Bewohner der verschiedenen Zonen der besetzten Gebiete, Ost-Jerusalems oder in Israel selbst mit ihrem jeweils unterschiedlichen Rechtsstatus würden unter Diskriminierung und der Verletzung des Rechts auf medizinische Versorgung leiden.

Eines der schlimmsten Beispiele sei die restriktive Passierscheinpolitik für kranke Palästinenser aus dem Gaza-Streifen: Wenn krebskranke Personen keine Dauergenehmigung zur regelmäßigen Behandlung in Krankenhäusern in Israel erhielten, sei das „Folter“.

Physicians for Human Rights Israel (Ärzte für Menschenrechte Israel) Die Menschenrechtsorganisation wurde 1988 von israelischen und palästinensischen Ärzten gegründet

wurde 1988 von israelischen und palästinensischen Ärzten gegründet Die Organisation setzt sich für den Zugang zu Gesundheitsversorgung und für die Achtung der Menschenrechte ein

und für die Achtung der Menschenrechte ein 2010 erhielt die Organisation den alternativen Nobelpreis der Right Livelihood Foundation

der Right Livelihood Foundation Physicians for Human Rights Israel ist Partner der deutschen Hilfsorganisation medico international

Shalev kritisiert außerdem, dass viele Israelis, aber auch viele Europäer, die Palästinenser außerhalb jeden Kontextes und nur durch die „Terrorismuslinse“ betrachteten. „Sie haben dann das Gefühl, die palästinensische Gewalt falle vom Himmel.“ Dabei gibt es oft eine Vorgeschichte von Gewalt durch Siedler und den israelischen Staat, die in den israelischen Medien jedoch nicht gezeigt werde.

Während beispielsweise das palästinensische Balata-Flüchtlingslager bei Nablus laut Shalev in Israel als einer der „gefährlichsten Orte für einen israelischen Staatsbürger“ gelte, werden die israelischen Mediziner und Vertreter der Nichtregierungsorganisation dort regelmäßig „herzlich willkommen“ geheißen, berichtet Shalev. Das zeige, dass es keinen Kampf gegen „die Juden“ gebe, sondern die Palästinenser sehr wohl anerkennen, dass es Israelis gibt, die sich gegen die Unterdrückungs-Politik engagieren.

Vor allem jedoch müsse die Geschichte und Erinnerung beider Seiten anerkannt werden, also neben dem Holocaust auch die Nakba, die Flucht und Vertreibung von etwa 700.000 arabischen Palästinensern aus dem früheren Mandatsgebiet Palästina. Dafür gebe es derzeit keinen Raum. Gerade Deutschland, in dem die Erinnerungskultur so eine wichtige Rolle einnehme, sollte das verstehen und fördern.

