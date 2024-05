Mexiko bekommt erstmals eine Präsidentin Zwei Frauen kämpfen um das höchste Staatsamt

Geschichte haben die beiden jetzt schon geschrieben: Es ist das erste Mal, dass sich im Präsidentschaftswahlkampf in Mexiko zwei Frauen gegenüberstehen. Claudia Sheinbaum und Xóchitl Gálvez. Eine von ihnen, das ist schon jetzt so gut wie sicher, wird die erste Frau an der Spitze des mexikanischen Staates.

„Es ist ein sehr wichtiger Schritt für Mexiko“, sagt Politikwissenschaftlerin Yomara Guerra Aguijosa. „Unsere Gesellschaft ist katholisch, machistisch und mit Blick auf Frauenrechte misogyn.“

Mexiko verzeichnet deutlich mehr Femizide als andere Länder, im Schnitt werden täglich zehn bis elf Frauen ermordet. Die meisten Delikte werden nie aufgeklärt – die Täter bleiben straffrei. Und obwohl das Oberste Gericht vergangenes Jahr urteilte, dass Abtreibungen straffrei werden müssen, sind sie in den meisten Bundesstaaten weiterhin verboten.

Keine steht für dezidiert feministische Politik

Eine Präsidentin ist da ein Fortschritt, müsste man meinen. Aber: Keine der Kandidatinnen bezieht in diesen Punkten klare Positionen. Auch die Tatsache, dass beide Frauen sind, scheint im Wahlkampf kaum eine Rolle zu spielen.

Yomara Guerra Aguijosa ist Professorin in vergleichender Regierungslehre der Georgetown University. Unter Präsident Enrique Peña Nieto (2012 bis 2018) beriet sie die mexikanische Regierung.

Weil Mexiko in Sachen Repräsentation schon weit ist, sagen die einen – qua Verfassung müssen alle demokratischen Institutionen paritätisch besetzt sein. Weil beide Kandidatinnen sich eben nicht besonders feministisch inszenieren, sagen andere.

Carlos Alberto Díaz González ist Politik- und Sozialwissenschaftler der Universidad Iberoamericana. Er forscht zu Demokratie, Armut und Ungleichheit.

„Wie sie in Wahlkampfdebatten auftreten, sich gegenseitig persönlich angreifen, kopiert die Art und Weise, wie Männer Wahlkampf führen“, sagt Carlos Alberto Díaz González, Politik- und Sozialwissenschaftler der Universidad Iberoamericana. „Keine von beiden hat ein dezidiert feministisches Programm, das soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten infrage stellt.“

Die Hauptthemen im mexikanischen Wahlkampf sind: die hohe Gewaltkriminalität, die Migration in Richtung USA, die hohe Armut, das ungleiche Gesundheitssystem, die Energiewende. Sheinbaum und Gálvez setzen hier ähnliche Akzente, die sich eher in einzelnen Maßnahmen unterscheiden.

Du bist eine Frau ohne Herz, und das definiert dich. Xóchitl Gálvez, Präsidentschaftskandidatin über ihre Konkurrentin Claudia Sheinbaum

Tatsächlich ist der Wahlkampf aber kaum von Inhalten, sondern von verbalen Attacken geprägt. Der mexikanische Fernsehsender „N+“ analysierte nach der ersten Debatte: Das meistgenutzte Wort von Xóchitl Gálvez war „Claudia“, der Vorname ihrer Konkurrentin. Die wiederum sagte am häufigsten „Kandidatin“ und bezog sich damit auf ihre Gegnerin.

Hans-Hartwig Blomeier ist Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexiko-Stadt.

„Du bist eine Frau ohne Herz, und das definiert dich. Eine Lügenkandidatin“, sagt Gálvez über Sheinbaum. „Du lügst und bist korrupt“, sagt Sheinbaum über Gálvez. In diesen Schlagabtauschen erfährt man nur wenig über die beiden Kandidatinnen. Wer sind sie?

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ist 61 Jahre alt und die Kandidatin des Linksbündnisses Morena, der Arbeiterpartei und der Grünen. „Sie ist Zögling des amtierenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und führt dank dessen Popularität die Umfragen an“, sagt Hans-Hartwig Blomeier, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexiko-Stadt. „Sie steht für Kontinuität.“

Baut auf das Erbe des beliebten Präsidenten: Claudia Sheinbaum. © REUTERS/RAQUEL CUNHA

Dabei ist Sheinbaum eigentlich studierte Physikerin, promovierte Energietechnikerin, eine Technokratin – und damit ein Gegensatz zum charismatischen, extrovertierten López Obrador. „Sie wird als kalt, farblos und unempathisch wahrgenommen, in einem Land, das solidarisch und gemeinschaftlich denkt“, sagt Guerra Aguijosa.

Sie wird als kalt, farblos und unempathisch wahrgenommen. Yomara Guerra Aguijosa, mexikanische Politologin

Im Schatten des beliebten Präsidenten hat die linksgerichtete Politikerin, deren jüdische Vorfahren aus Litauen und Bulgarien stammen, es schwer, sich über eigene Positionen zu profilieren. „Als Kandidatin der aktuellen Regierung muss Sheinbaum in erster Linie dieses Vermächtnis verteidigen“, sagt die mexikanische Politologin.

Sheinbaum bezeichnet sich selbst zwar als Feministin. Während ihrer Zeit als Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt allerdings kriminalisierte sie mehrfach Proteste gegen Gewalt gegen Frauen. Viele Feministinnen werfen ihr das vor.

Xóchitl Gálvez

Die Gegenkandidatin, die ebenfalls 61-jährige Xóchitl Gálvez, hebt sich deutlich davon ab. Sie ist die Kandidatin des ungewöhnlichen Bündnisses aus der konservativen PAN, der linksliberalen PRD und der alten Traditionspartei PRI und stammt von den indigenen Otomí ab.

Gibt sich nahbar: die Oppositionskandidatin Xóchitl Gálvez. © AFP/YURI CORTEZ

Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und machte anschließend Karriere als Computertechnikerin, gründete ein eigenes Unternehmen. 1999 wurde sie vom Weltwirtschaftsforum in Davos als eine der „100 Global Leaders of the World’s Future“ ausgezeichnet.

Sie präsentiert sich als Kandidatin der Zivilgesellschaft. Yomara Guerra Aguijosa, mexikanische Politologin

Immer mit einem strahlenden Lachen, oft auf einem Klappfahrrad mit rosa Helm unterwegs: Gálvez inszeniert sich als bodenständig, sympathisch, nahbar. „Sie präsentiert sich als Kandidatin der Zivilgesellschaft“, sagt Politologin Guerra Aguijosa.

Im Auswahlprozess für die Präsidentschaft mussten die Oppositionspolitiker Unterschriften in der Bevölkerung sammeln. Gálvez hat eigenen Angaben zufolge mehr als 500.000 Unterschriften bekommen.

Aber Xóchitl Gálvez kann auch anders als sympathisch: Es ist vor allem sie, die bei Debatten schimpfend gegen Sheinbaum austeilt. Viele kritisieren deshalb, sie sei nicht seriös genug und für das Amt der Präsidentin ungeeignet.

Dabei ist auch Gálvez schon länger in der Politik: Ab 2015 war sie Bürgermeisterin des Stadtbezirks Miguel Hidalgo von Mexiko-Stadt, seit 2018 ist sie Senatorin. Als ehemalige Unternehmerin glaubt sie an Wohlstand durch Wirtschaftswachstum und Investitionen, weniger durch staatliche Eingriffe. Trotzdem plädiert sie etwa für kostenlose Gesundheitsversorgung und eine Senkung des Rentenalters um fünf Jahre.

Ob sich Gálvez als „Kandidatin des Volkes“ gegen ihre Konkurrentin Sheinbaum durchsetzen kann, die aktuell die Umfragen anführt, wird sich in drei Wochen zeigen.