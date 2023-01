Militärhilfe für Syrien Iran kündigt Unterstützung im Cyber-Krieg an

Der Iran hat neue Militärhilfe für die politische Führung im Bürgerkriegsland Syrien angekündigt. „Wir sind bereit, den syrischen Streitkräften im erforderlichen Umfang und in den erforderlichen Bereichen zu helfen“, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag den Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami.

Die Zusagen machte der General beim Besuch des syrischen Verteidigungsministers Ali Mahmud Abbas in der IRGC-Zentrale. Unterstützung sagten die Revolutionsgarden vor allem im Bereich der Cyber-Kriegsführung zu. Salami nannte keine konkrete Summe zur Höhe der neuen Militärhilfe.

Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Insbesondere die Revolutionsgarden unterstützen die syrische Führung. Teheran hatte in der Vergangenheit immer betont, nur mit Beratern an Assads Seite zu stehen und nicht aktiv am Konflikt beteiligt zu sein. Das von Iran zum Erzfeind erklärte Israel bombardiert regelmäßig Stellungen und Routen der mit Iran verbündeten schiitischen Milizen in Syrien.

Nach fast zwölf Jahren Bürgerkrieg in Syrien kontrollieren Assads Regierungstruppen wieder rund zwei Drittel des Landes. Der Konflikt hatte mit Protesten gegen die Regierung begonnen, gegen die diese mit Gewalt vorging. Nach UN-Angaben kamen in dem Krieg mehr als 300 000 Zivilisten ums Leben. Die Bevölkerung leidet im Zuge des Bürgerkriegs auch unter einer humanitären Katastrophe. (dpa)

