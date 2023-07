Militärputsch in Niger „Das könnte für Europa dramatische Auswirkungen haben“

Herr Laessing, in Niger gibt es einen Putschversuch des Militärs gegen die Regierung des demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum. Was steht für das Land auf dem Spiel?

Wie dieser Coup durch Teile der Streitkräfte ausgeht, lässt sich derzeit nicht absehen. Klar ist aber: Niger als Staat ist schwach, für die Armee gilt das Gleiche. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten dennoch immer wieder Militärputsche. Vielleicht spielt beim jetzigen Machtkampf auch Vorgängerpräsident Mahamadou Issoufou eine Rolle, der nach wie vor viel Einfluss besitzt.