Ministerpräsident entlassen Präsident der Elfenbeinküste löst Regierung auf

Der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, hat am Freitag seinen Ministerpräsidenten entlassen und das Kabinett aufgelöst.

Das teilte ein Sprecher des Präsidialamts in dem westafrikanischen Land per Videoansprache auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Bis zur Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten in wenigen Tagen sollten Amtsinhaber Patrick Achi und seine Minister weiter ihre Funktionen erfüllen, sagte Generalsekretär Aboudramane Cissé.

Einen Grund für die ungeplante Regierungsumbildung nannte Cissé zunächst nicht. Vor gut einer Woche hatte Ouattara während einer Sitzung des Ministerrats angedeutet, er erwäge Veränderungen innerhalb der Regierung. Achi ist seit 2020 im Amt und galt bislang als enger Vertrauter des Präsidenten.

2025 stehen in der Elfenbeinküste mit 25 Millionen Einwohnern, das vor allem für seine Kakaoexporte bekannt ist, Präsidentschaftswahlen an. (dpa)