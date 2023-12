„Moralische Bankrotterklärung“ Das Antisemitismus-Problem der US-Eliteunis weitet sich aus

Wenn die liberalen Eliteuniversitäten Amerikas davon ausgegangen waren, dass sich der Ärger über antisemitische Vorfälle mit einem Auftritt vor dem US-Kongress legen würde, haben sie sich getäuscht. Am Dienstag waren die Präsidentinnen von Harvard, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) und University of Pennsylvania (Penn State) vor den Bildungsausschuss des Repräsentantenhauses geladen.