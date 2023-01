Munitionsprobleme und ukrainische Erfolge Was es wahrscheinlich macht, dass der Krieg doch 2023 endet

Nach zehn Monaten des unerbittlichen Krieges in der Ukraine haben sich die Perspektiven verschoben. Die allermeisten Experten halten es nicht mehr für ausgeschlossen, dass Kiew als Sieger in dem Konflikt mit Moskau vom Feld geht – so weit jedenfalls, dass sich die russischen Truppen mindestens bis zu den Grenzen des 24. Februar zurückziehen müssen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden