Nach Angaben Südkoreas Nordkorea lässt Drohnen über innerkoreanische Grenze fliegen

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Drohnen über die innerkoreanische Grenze fliegen lassen und Südkorea damit zu Warnschüssen veranlasst. Das erste „unbemannte nordkoreanische Luftfahrzeug“ sei um den Luftraum von Gimpo in der Provinz Gyeonggi entdeckt worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Montag mit.

Insgesamt seien mehrere Drohnen in Südkoreas Luftraum der Grenzregionen rund um die Provinz Gyeonggi eingedrungen. Seoul feuerte daraufhin Warnschüsse ab und setzte Kampfjets und Kampfhubschrauber ein.

Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap versuchten südkoreanische Kampfflugzeuge, die nordkoreanischen Drohnen abzuschießen. Das Militär in Seoul äußerte sich zunächst nicht dazu, ob Drohnen abgeschossen wurden oder sie zurück über die Grenze flogen.

Laut Yonhap stürzte eines der nordkoreanischen Kampfflugzeuge in den südkoreanischen Bezirk Hoengseong. Wie Yonhap zudem unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Verkehrsministers berichtete, wurde der Flugverkehr an den internationalen Flughäfen Gimpo und Incheon auf Wunsch des Generalstabs für etwa eine Stunde ausgesetzt.

Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass nordkoreanische Drohnen in den Luftraum von Südkorea eingedrungen sind. Das international isolierte Land hat in diesem Jahr aber bereits zahlreiche Waffen getestet. Erst am vergangenen Freitag hatte Pjöngjang nach Angaben von Seoul zwei Raketen abgefeuert. (AFP)

