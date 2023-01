Nach Ankaras Veto an Schweden Kann Finnland auch allein in die Nato?

Es klang nach einer Kehrtwende. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto deutete am Dienstagmorgen im finnischen Rundfunksender Yle an, dass sein Land der Nato auch ohne den langjährigen Verbündeten beitreten könnte.

„Selbstverständlich“ müsse man die Situation „neu bewerten, wenn sich herausstellt, dass Schwedens Antrag noch länger festhängt“.

Das schwedische Horrorszenario wurde so für einige Stunden zur greifbaren Wirklichkeit. Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson äußerte denn auch bei einer am Dienstagabend kurzfristig einberufenen Pressekonferenz „Verständnis“ für die „Frustration in Finnland“.

Alleingang Helsinkis bleibt „unwahrscheinlich“

Grund für Finnlands angedeuteten Kurswechsel waren Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Nach islamfeindlichen Protesten und der Verbrennung eines Korans in Stockholm, sagte Ankaras Staatschef am Montag, dass Schweden sich „in Sachen Nato keiner Unterstützung“ durch die Türkei mehr sicher sein könne.

Unmittelbar danach ruderte Haavisto trotz der türkischen Drohung aber zurück. Ein Alleingang Finnlands sei nur eine Option, falls es „dauerhafte Hindernisse“ für einen schwedischen Beitritt geben sollte. Doch Schweden ist nach wie vor beunruhigt.

Minna Ålander, Sicherheitsexpertin beim finnischen Institute of International Affairs (FIIA), gibt allerdings Entwarnung. Dass Helsinki ohne Stockholm Nato-Mitglied wird, hält sie für unwahrscheinlich.

Erdogans jüngste Aussagen seien zwar deutlich schärfer als in der Vergangenheit. „Jedoch bleibt weiter unklar, was er eigentlich genau erreichen will“, sagt sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Ehe Finnland aktiv eine alleinige Mitgliedschaft in der Nato anstreben würde, bräuchte es eine definitive Absage aus Ankara.

In Finnland reagiert man schon länger mit Kopfschütteln auf die Politik Schwedens. Bereits im November kritisierte Helsinki die „türkeifreundliche“ Kurdenpolitik des Nachbarlandes.

In Finnland verliert man die Geduld mit der Türkei

Die finnische Außenpolitikerin Eva Biaudet sagte damals im schwedischen Rundfunk, dass Erdogan so „seinen Willen“ bekäme.

Zunehmend frustriert blickt man in Finnland aber auch nach Ankara. „Die Bedingungen auf der türkischen Seite verschieben sich ständig und sind kaum vorhersehbar“, kritisiert Ålander.

In Helsinki habe man das Gefühl, dass beide Nato-Beitrittsländer die türkischen Forderungen erfüllt haben, Erdogan seine Macht aber immer wieder nutze, um innenpolitisch zu punkten.

52 Prozent der Finnen können sich eine Nato-Mitgliedschaft ohne Schweden vorstellen

Schweden bleibe für Finnland ein wichtiger Partner, verdeutlicht auch Nato-Experte Tuomas Iso-Markku in der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“. Es sei zwar durchaus möglich, dass Finnland ohne Schweden Nato-Mitglied wird. Dennoch gebe es „ein sehr starkes Interesse, das zusammen zu machen. Schweden ist für Finnland weiterhin strategisch wichtig“.

Sicherheitsbedenken in Finnland gesunken

Auch Ålander betont Schwedens geopolitische Bedeutung. Man „braucht nur auf die Landkarte zu gucken, um zu sehen, wie wichtig das Land für die Nato im Ostseeraum ist“. Wäre Finnland Nato-Mitglied, Schweden aber nicht, stünde das Verteidigungsbündnis deshalb vor „erheblichen logistischen Problemen“.

Auch deshalb erhöhen die USA und die Nato-Führung den Druck auf die Türkei – ohne Schweden könne die Nato in Nordeuropa kaum schnell reagieren. Militärisch brauche Finnland Schweden als Rückendeckung bei einem möglichen russischen Angriff. Auch deshalb gebe es seit Jahren intensive bilaterale Verteidigungsabkommen zwischen den skandinavischen Ländern.

Doch Finnland sieht in der Nato-Frage kein Grund zur Eile. Ein Beitritt Helsinkis zum westlichen Militärbündnis ohne Stockholm gilt daher als unwahrscheinlich.

„Die Sicherheitsbedenken, die man vor einem knappen Jahr noch hatte, haben sich so nicht erfüllt“, sagt Ålander. Russland sei mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt, an der finnisch-russischen Grenze sei es „völlig ruhig“.

Dennoch bleibt Schweden für die Nato ein wichtiger Faktor, vor allem mit Blick auf den Ostseeraum – ebenso wie Finnland mit seiner 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland und seiner „erheblicher militärischer Stärke“.

Die Regierungen in Helsinki haben prinzipiell an der Höhe der Ausgaben für die Landesverteidigung festgehalten.

Die Finnin Minna Ålander mahnt daher – trotz der angespannten Beziehungen zwischen Ankara und Stockholm – zur Ruhe. Die Ausgangslage zu einem gemeinsamen Nato-Beitritt habe sich auch durch Erdogans jüngste Äußerungen kaum geändert.

Im April und im Mai wird zudem sowohl in Finnland als auch in der Türkei gewählt. Vor dem Nato-Gipfel in Vilnius im Juli erwarte sie deshalb weder eine konkrete Absage noch eine Ratifizierung durch Ankara. Finnland wird also ebenso wie Schweden noch warten müssen.

