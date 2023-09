Armenier fliehen aus Aserbaidschan Bergkarabach löst sich zum 1. Januar 2024 auf

Nach der Niederlage der proarmenischen Kräfte gegen Aserbaidschan haben die Behörden in Bergkarabach die Auflösung der Region verkündet. Der Präsident der selbst ernannten Republik, Samwel Schahramanjan, habe am Donnerstag ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, teilten die armenischen Behörden in Begkarabach mit.

Die Führung der örtlichen Behörden ordnete an, zum 1. Januar 2024 „alle staatlichen Institutionen und Organisationen“ in der Kaukasusregion aufzulösen. Bergkarabach werde damit „aufhören zu existieren“. Schahramanjan erklärte in seinem Dekret, die aus Bergkarabach geflüchteten Menschen und die dort verbliebenen Bewohner müssten angesichts der bevorstehenden Wiedereingliederung der Region in Aserbaidschan „individuell entscheiden, ob sie bleiben oder zurückkehren wollen“.

Demnach wurde die Entscheidung wegen der schweren politischen und militärischen Lage getroffen. Sie ziele darauf ab, die Sicherheit und das Leben der Bevölkerung in Berg-Karabach zu schützen. Die Auflösung war Teil der Kapitulationsbedingungen.

Die armenische Regierung hat Aserbaidschan eine „ethnische Säuberung“ vorgeworfen und eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft gefordert.

Sieben Soldaten durch Schüsse an Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien getötet: Karte beider Länder mit Berg-Karabach. / AFP / Paz PIZARRO AND Robin BJALON © AFP/Paz Pizzaro und Robin Bjalon

Der Exodus der Armenier aus Bergkarabach halte an, sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung. „Unsere Analyse zeigt, dass es in den nächsten Tagen keine Armenier mehr in Bergkarabach geben wird.“

„Dies ist ein Akt der ethnischen Säuberung, vor dem wir die internationale Gemeinschaft gewarnt haben“, sagte Paschinjan. „Wenn auf die Verurteilung (durch die internationale Gemeinschaft) keine angemessenen politischen und rechtlichen Entscheidungen folgen, werden diese Verurteilungen zu Akten der Zustimmung zu den Geschehnissen.“

Die Region ist seit Jahrzehnten zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien umstritten. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier.

Unterdessen sind mehr als die Hälfte der ethnischen Armenier aus der Kaukasusregion geflohen. Bislang seien 65.036 Menschen von dort in Armenien angekommen, teilte die Sprecherin des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan am Donnerstag mit.

Geflüchtete Armenier aus Bergkarabach kommen in Kornidzor an. © action press/Патрин Александр

Satellitenbilder zeigen lange Autostaus entlang des Latschin-Korridors, der die einzige Verbindung aus der abgelegenen Gebirgsregion nach Armenien ist. Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Bergkarabach nach Armenien wieder geöffnet.

Das aserbaidschanische Militär hatte den Korridor zuvor blockiert und somit eine humanitäre Katastrophe in Bergkarabach provoziert. Die armenische Regierung hat versprochen, allen Zwangsumsiedlern eine Unterkunft zu besorgen.

In Bergkarabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt wird, lebten knapp 120.000 ethnische Armenier. Seit Jahrzehnten kämpfen die beiden Länder um die Region.

Am Mittwoch hatte Aserbaidschan offiziellen Angaben zufolge den früheren Regierungschef der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach, Ruben Wardanjan, an der Grenze zu Armenien festgenommen. Wardanjan sei in die Hauptstadt Baku gebracht worden, wo die Behörden über das weitere Vorgehen entschieden, teilte Aserbaidschans Grenzschutz der staatlichen Nachrichtenagentur Azertac zufolge mit.

Der Konflikt um Bergkarabach Ein aserbaidschanischer Panzer während des letzten Konflikts im Jahr 2020. © dpa/Emrah Gurel Der Konflikt um die 4400 Quadratkilometer große Region reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert.

Die Kämpfe eskalierten während des Zerfalls der Sowjetunion , als 1991 das überwiegend armenisch besiedelte Bergkarabach seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärte und Armenien die Region besetzte.

, als 1991 das überwiegend armenisch besiedelte Bergkarabach seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärte und Armenien die Region besetzte. Im September 2020 begann Aserbaidschan , die besetzten Gebiete zurückzuerobern.

begann , die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Seit November 2020 gilt ein durch Russland vermittelter Waffenstillstand, der jedoch regelmäßig gebrochen wird. Im Fokus steht aktuell der von Aserbaidschan blockierte Latschin-Korridor, der Armeniens einzigen Zugang zu Bergkarabach bildet.

In der Mitteilung des Grenzschutzes wird Wardanjan die illegale Einreise nach Aserbaidschan vorgeworfen. Ob es weitere Anschuldigungen gegen den 55-Jährigen gibt, ist unbekannt.

Wardanjans Ehefrau, Weronika Sonabend, bestätigte die Festnahme. Ihr Mann sei beim Versuch, von Bergkarabach nach Armenien auszureisen, von den aserbaidschanischen Behörden festgesetzt worden, schrieb sie am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal ihres Mannes.

Wardanjan, der als Geschäftsmann in Russland zum Milliardär geworden war, zog im vergangenen Herbst nach Bergkarabach und bekleidete dort zwischen November 2022 und Februar 2023 den Posten des Regierungschefs.

Autos mit Armeniern aus Bergkarabach schlängeln sich durch den Latschin-Korridor. Die einzige Straße zwischen Bergkarabach und Armenien war monatelang von Aserbaidschan blockiert worden. © action press/Патрин Александр

Bei einer Explosion in einem Treibstofflager in Bergkarabach am Montagabend sind mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 300 Menschen wurden verletzt und über 100 werden vermisst. Die Explosion hat sich ereignet, als Bewohnerinnen und Bewohner darauf warteten, ihre Autos zu betanken.

Eriwan wirft Baku vor, eine „ethnische Säuberung“ in der Region zu planen, nachdem Aserbaidschan dort am 19. September eine großangelegte Militäroffensive gestartet hatte.

Bereits einen Tag später mussten die proarmenischen Kämpfer von Bergkarabach eine Waffenstillstandsvereinbarung akzeptieren. Baku will die selbsternannte Republik Bergkarabach nun wieder vollständig in sein Territorium eingliedern. (AFP, Reuters, dpa)