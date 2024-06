Nach Beschuss aus dem Libanon Will Israel jetzt auch gegen die Hisbollah Krieg führen?

Es brennt im Norden Israels – buchstäblich und metaphorisch. Wälder, Naturparks, Häuser und ganze Stadtviertel standen diese Woche in Flammen, entzündet von Geschossen der libanesischen Hisbollah. Ein Soldat wurde am Mittwoch bei einem Drohnenangriff getötet, ein weiterer verletzt, dazu mehrere Zivilisten.

„Wer glaubt, er könne uns schaden, ohne dass wir darauf reagieren, begeht einen großen Fehler“, warnte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. „Wir sind bereit für eine sehr intensive Aktion im Norden.“ Droht der Region womöglich ein zweiter Krieg?

Im Schatten des Konflikts in Gaza liefern sich Israels Streitkräfte, die IDF, und die Hisbollah, von westlichen Staaten ebenso wie die Hamas als Terrororganisation eingestuft, seit acht Monaten einen militärischen Schlagabtausch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die Hisbollah feuert Raketen ab und zunehmend auch mit Sprengstoff beladene Drohnen, die das israelische Luftabwehrsystem vielfach nicht aufhalten kann. Die IDF bombardieren im Gegenzug Stellungen der Hisbollah im Süden Libanons.

Mareike Enghusen berichtet seit 2014 aus Israel, Jordanien und den Palästinensergebieten. Sie spricht fließend Hebräisch und passabel Arabisch – seit einem Gastspiel in Kairo mit ägyptischem Akzent.

In Israel sind bei den Kämpfen bislang mindestens elf Zivilisten und 15 Soldaten umgekommen; auf der libanesischen Seite gibt es über 450 Todesopfer, die meisten von ihnen Männer der Hisbollah oder anderer bewaffneter Gruppen. Rund 90.000 Menschen in Südlibanon und 60.000 im Norden Israels mussten wegen der Kämpfe ihre Dörfer und Städte verlassen.

Edy Cohen ist Libanon-Experte am Eytan Center, einer israelischen Denkfabrik.

Amos Hochstein, ein hochrangiger Berater des US-Präsidenten Joe Biden, bemüht sich seit Monaten, eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah zu vermitteln. Doch bislang blieben seine Anstrengungen erfolglos.

Hassan Nasrallah, Chef der Hisbollah, habe kein Interesse an einer Eskalation, meint Edy Cohen, Experte für den Libanon. Er ist selbst in Beirut aufgewachsen und forscht nun am Eytan Center, einer israelischen Denkfabrik. „Israel würde Beirut zerstören, und niemand würde es wieder aufbauen: Der Libanon hat kein Geld und keine Partner, die ihm helfen würden.“

Doch solange der Gazakrieg anhalte, werde auch die Hisbollah weiter auf Israel feuern, das habe Nasrallah in seinen Reden mehrfach klargemacht. Und angesichts der steigenden Opferzahl und der Bilder der verheerenden Brände im Norden des Landes werden in Israel zunehmend Forderungen nach einem härteren Vorgehen laut.

Rechtsextremer Minister ruft zur Vernichtung der Hisbollah auf

Bei einem Besuch in der evakuierten Stadt Kiryat Shmona, in der es diese Woche ebenfalls brannte, nahm Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit und Chef der rechtsextremen Partei Jüdische Stärke, eine Videobotschaft auf. „Die Rolle der Armee ist es jetzt einfach, die Hisbollah zu vernichten“, sagte er. „Es kann nicht sein, dass im Libanon Ruhe herrscht. Die entzünden hier Feuer, man muss alle Hochburgen der Hisbollah niederbrennen und zerstören. Krieg!“

Von Ben-Gvir, vorbestraft unter anderem wegen antiarabischer Hetze, ist man solche Rhetorik gewöhnt. Doch auch seriösere Stimmen drängen auf eine Ausweitung der Kämpfe. Es sei ein Fehler, dass Israel nur Ziele der Hisbollah attackiere, meint etwa Edy Cohen. „Auch das politische Establishment im Libanon unterstützt die Hisbollah, etwa die Amal-Bewegung“, eine schiitische Partei, den im Libanon den Parlamentssprecher stellt. „Deshalb muss Israel den Krieg ausweiten und auch dem Establishment wehtun.“

Andere Analysten indes warnen vor einer Eskalation im Norden. Ein größerer Krieg zwischen Israel und der Hisbollah könnte andere Mitglieder der vom Iran geförderten „Achse des Widerstandes“, zu der unter anderem schiitische Milizen im Irak sowie die Houthi-Rebellen im Jemen gehören, in den Konflikt hineinziehen, schreiben die Sicherheitsexperten Orna Mizrahi und Yoram Schweitzer vom Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv.

„Ein solcher Krieg hätte verheerende und kostspielige Folgen für alle Beteiligten.“ Experten schätzen, dass die Hisbollah über rund 150.000 Raketen verfügt, darunter Mittel- und Langstreckenraketen, die Tel Aviv treffen könnten. „Angesichts der Umstände, die sich aus dem Gazakrieg ergeben, ist es für Israel besser, einen großangelegten Krieg mit der Hisbollah zu vermeiden“, raten Mizrahi und Schweitzer mit Blick auf die Truppen, die derzeit in Gaza gebunden sind.

Doch diese Umstände könnten sich womöglich bald ändern. In den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas um eine Waffenruhe zeichnete sich zuletzt die Chance einer Einigung ab. Manche Beobachter in Israel glauben, dass Netanjahu auch deshalb eine Kampfpause in Gaza anstrebe, um mehr Truppen in den Norden schicken zu können.