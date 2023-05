Nach dem CNN-Auftritt 2024 heißt es: Trump gegen Biden

Trotz aller Fassungslosigkeit und Aufregung: Aus Nachrichtensicht war das CNN Town Hall mit Donald Trump am Mittwochabend ein bedeutender Moment. Die wichtigste Erkenntnis: Anderthalb Jahre vor der Wahl ist der ehemalige Präsident der Top-Favorit im Feld der potenziellen republikanischen Präsidentschaftsbewerber. Man könnte fast sagen: Die Primaries, also die innerparteilichen Vorwahlen, sind entschieden, bevor sie überhaupt losgehen.

An Trumps Favoritenrolle können Stand jetzt weder Strafverfahren und Verurteilungen noch deutlich jüngere Alternativen etwas ändern. Der 76-Jährige hält sich auf nationaler Fernsehbühne gar nicht erst damit auf, innerparteiliche Konkurrenten wie den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (44), groß zu attackieren. Stattdessen nutzt er die mediale Aufmerksamkeit vor allem zur Selbstverteidigung. Und er begibt sich direkt in die Auseinandersetzung mit dem Mann, mit dem er nach seiner Abwahl 2020 noch eine Rechnung offen hat: US-Präsident Joe Biden.

Biden gilt als gesetzter Kandidat der Demokraten, der 80-Jährige will eine zweite Amtszeit – und aus der eigenen Partei macht ihm die trotz Unbehagens angesichts seines hohen Alters keiner streitig. Er selbst begründete seine erneute Kandidatur damit, dass sein Job noch nicht erledigt sei. Auf der To-Do-Liste ganz oben steht die Aufgabe, eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus und eine weitere Ausbreitung radikaler Politik zu verhindern. Kann das gelingen?

Die Zweifel daran sind nach Mittwochabend wohl bei manchen gewachsen. Wer nach dem Schuldspruch wegen sexueller Nötigung vom Vortag auf einen angeschlagenen oder vorsichtig-defensiven Trump gehofft hatte, wurde enttäuscht. Der Republikaner war hellwach, angriffslustig – und völlig schamlos bei der Verbreitung zahlreicher Unwahrheiten. Alle Versuche der exzellent vorbereiteten Moderatorin Kaitlan Collins, ihm zu widersprechen und seine Aussagen zu korrigieren, ignorierte er schlicht. Das republikanische Publikum war begeistert.

Der Sonderermittler gegen Trump wird zugeschaut haben

Man kann aber auch sicher sein, dass nicht nur Sonderermittler Jack Smith die 70-minütige Sendung genau beobachtet hat. Trump drohen Anklagen wegen seiner Rolle beim Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021, wegen seines Umgangs mit geheimen Unterlagen nach Ende seiner Amtszeit und wegen seines Geschäftsgebarens. Das hielt ihn nicht davon ab, sich zu allen Themen ausführlich zu äußern. Ob er sich aus juristischer Sicht damit einen Gefallen hat, wird sich erst noch zeigen.

Es eine Shitshow zu nennen, wäre großzügig. Das US-Magazin „Politico“ zu dem Town Hall

Aus politischer Sicht hat er auf jeden Fall gepunktet. Die Reaktionen zeigen, als wie gefährlich Trump jetzt wieder wahrgenommen wird. Das Magazin „Politico“ kommentierte am Morgen: „Zu letzter Nacht: Es eine Shitshow zu nennen, wäre großzügig.“ Das Town Hall mit Trump könnte mehr dafür getan haben, seine Chancen beim Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur zu erhöhen, als alles, was seit der Wahl 2020 passiert sei.

Nun sind die innerparteilichen Vorwahlen, die im kommenden Frühjahr anstehen, das eine. Hier ist Trump jetzt erst recht der klare Favorit – der eine Weile gehypte DeSantis, der seine eigene Kandidatur erst noch verkünden muss, fällt gerade deutlich zurück. Das kann sich ändern, aber leichter ist DeSantis’ Aufgabe nicht geworden.

Etwas anderes ist indes die Hauptwahl im November 2024. Amtsinhaber Biden kann auf seine bisherigen Erfolge verweisen und darauf, dass er den Populisten Trump bereits einmal geschlagen hat. Auch bei den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr schnitten seine Demokraten überraschend gut ab und unter dem Strich verfestigte sich der Eindruck, dass die Amerikaner allzu extreme Ansichten und Kandidaten ablehnen.

Die Demokraten hoffen auf Trump gegen Biden

Von demokratischer Seite war nach dem Town Hall daher auch Genugtuung zu beobachten: Viele sind der Meinung, dass Biden Trump leichter schlagen könne als einen frischen Kandidaten.

Aber Bidens Kandidatur ist riskant, vor allem, da kaum Begeisterung zu spüren ist. Seine Ankündigung verbreitete er früh morgens per Video. Bisher sind keine größeren Wahlkampfauftritte geplant. Und er hält an seiner umstrittenen Vizepräsidentin Kamala Harris fest. Die würde ihm im Fall, dass er seine Amtszeit nicht zu Ende bringen könnte, als Präsidentin nachfolgen.

Selbst viele Demokraten sagen offen, dass sie Biden zwar dankbar seien, jedoch lieber einen jüngeren Kandidaten hätten. Daran hat sich auch nach den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr wenig geändert, obwohl es keine Anzeichen einer innerparteilichen Revolution gibt.

Eine Umfrage schreckte auf

In dieser Woche löste derweil eine Umfrage Aufregung aus. In der Erhebung der Zeitung „Washington Post“ und des Senders ABC News sind Bidens Beliebtheitswerte auf einen neuen Tiefstand gesunken: auf 36 Prozent, im Februar waren es noch 42 Prozent. Viele Befragte äußern Zweifel an seiner geistigen Fitness. Auch im direkten Vergleich mit Trump und selbst mit DeSantis liegt der Amtsinhaber demnach zurück.

Es gibt auch andere Umfragen und Kritik an dieser. Aber zu beobachten war in den vergangenen Tagen, dass Trump wieder im Aufwind ist. Dazu tragen unterschiedliche Faktoren bei. Zum einen interpretiert er die diversen Verfahren gegen sich als Beweis für seine Behauptung, dass die Demokraten eine systematische „Hexenjagd“ gegen ihn betreiben. Sie nutzten die Justiz, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen, aus Angst, dass er die nächste Wahl gewinnen könnte. Damit schürt er die Wut seiner Anhänger auf „die da oben“ und zwingt auch skeptischere Republikaner, sich hinter ihm zu versammeln.

Aber auch politische Entwicklungen wie die sich zuspitzende Lage an der Grenze nutzen Trump. Zwar hat er bei Weitem nicht, wie bei CNN behauptet, die Grenzmauer zu Mexiko fertiggestellt. Aber sein ständiges Reden über die Mauer hinterließ bei vielen Amerikanern den Eindruck, dass er ihre Sorgen angesichts der steigenden Migrationszahlen ernst nehme. Am Mittwochabend schreckte er nicht davor zurück, zu erklären, dass er nach einem Wahlsieg die umstrittene Praxis der Familientrennung an der Grenze wieder einführen würde. Trump, das wurde klar, ist bereit, aufs Ganze zu gehen.

Eine weitere Unbekannte ist die Entwicklung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Noch schafft es Biden, die Mehrheit der Amerikaner hinter der umfangreichen Unterstützung von Kiew zu versammeln. Aber eine Reihe von Republikanern, allen voran Trump und DeSantis, testen längst, wie belastbar dieser Konsens ist. Dreht sich die Stimmung, wird Trump der erste sein, der versuchen wird, das für seine Zwecke zu nutzen.