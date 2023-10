Nach dem Pipeline-Anschlag in der Ostsee „Energiepolitik hat als Mittel der Vertrauensbildung ausgedient“

Finnland wie Estland haben sich nach dem Anschlag auf ihre Pipeline – und man kann wohl von einem Anschlag ausgehen – vor Schuldzuweisungen gehütet. Ist das ein Versuch der Deeskalation Russland gegenüber?

Ich denke, eher als ein Versuch der Deeskalation ist das ein Zeichen, dass sich alle vor Eskalation fürchten. Das gilt vor allem für Finnland, das zwar ein – noch ganz junges – Nato-Mitglied ist, aber eben eine sehr lange Grenze mit Russland hat und ein historisches Wissen im vorsichtigen Umgang mit dem Nachbarland. Es wäre aber auch für niemand anderen klug, Russland zu beschuldigen, ohne stichhaltige Hinweise zu haben. Die Attacke auf Nord Stream hat gezeigt, dass es in solchen Fällen extrem schwierig ist, smoking guns zu finden.

Haben wir es mit einem Nord Stream zwei zu tun?

Nord Stream war viel gravierender, was die Energiesicherheit angeht. Finnland wie Estland können ersatzweise über LNG-Terminals versorgt werden.

Wir haben es aber binnen eines Jahres mit einem neuen Anschlag auf eine Lebensader von EU-Mitgliedsstaaten zu tun.

Wir leben – vielmehr wir empfinden das jetzt erst so – in einer anderen Welt als vor dem 22. Februar 2022. Kritische Infrastruktur ist in jedem Krieg Zielscheibe nicht nur des Militärs, sondern auch von Spionage und Sabotage. In Nord- und Ostsee ballt sich zudem die Energieversorgung und die Infrastruktur vieler Natoländer. Es gibt sehr viele Strom-, Öl-, Gasleitungen und Offshore-Windparks. Es wird klar, dass wir uns auf eine Zeit einstellen müssen, in der die Energieversorgung, aber auch die mit Daten, Strom bis hin zur Nahrung, Risiken ausgesetzt sind, gerade übers Meer, mit denen wir bisher nicht gerechnet haben.

Maritime Energielieferungen und maritime Energieinfrastruktur gewinnen enorm an Bedeutung – nicht nur, weil wir uns fast vollständig von Russlands landgebundenen Gaslieferungen abgekoppelt haben, sondern auch, weil Offshore-Windparks ausgebaut werden.

Zur Person Jacopo Maria Pepe forscht in der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik vor allem zu Energiepolitik und Sicherheit der Energieversorgung. Dr. Jacopo Maria Pepe © SWP

Und wie wäre damit umzugehen?

In Deutschland und Europa muss einiges passieren. Zum Schutz maritimer Infrastruktur brauchen wir erstens eine bessere Verzahnung und besseren Ressourceneinsatz zwischen Militär, speziell der Marine, Zivilschutz, Geheimdiensten und Polizei. Auch die Staaten untereinander müssen besser zusammenarbeiten. Die vorhandenen Mittel genügen nicht, deshalb gilt es, vorerst das gut zu einzusetzen, was da ist und dafür festzulegen, was Vorrang hat. Jede Leitung gleichermaßen zu überwachen, wird nicht möglich sein. Und wir müssen – im Gesetz steht das bereits – umfassender definieren, was „kritische Infrastruktur“ denn ist. Dazu gehört das geopolitische Lagebild, aber etwa auch die Risiken, denen eine Anlage ausgesetzt ist oder die sie mit sich bringt, zum Beispiel durch ihren Abstand zur Küste. Nötig ist außerdem, das alles immer wieder zu überprüfen und nicht ein- für allemal festzulegen. Was heute schützenswert ist, muss es nicht morgen sein, eine andere Leitung, ein anderer Meeresabschnitt aber vielleicht desto mehr. Außerdem müssen die Versorgungswege und die Infrastruktur resilienter werden, das heißt, sie müssen so angelegt, sein, dass sie sich reparieren lassen, wenn sie geschädigt wurden.

Nun lässt sich innerstaatlich wie auch zwischen Staaten nicht alles übers Unterbinden, Abschreckung, Einsatz von Gewalt, hier Militär lösen. Brauchen wir nicht auch soft power, eine neue Entspannungspolitik?

Sich Entspannungspolitik zu wünschen, ist verständlich und darf nicht aufgegeben werden. Aber sie müsste in Zukunft andere Grundlagen bekommen. Das alte europäische Konzept von Entspannungspolitik, das an Entspannung ohne Verteidigungskapazitäten glaubt – damit meine ich nicht nur die militärischen – das ist überholt. Auch Russland, früher die Sowjetunion, hat nie militärische Stärke durch wirtschaftliche Zusammenarbeit ersetzt. Andere Länder tun dies ebenfalls nicht. Wir in Europa sind da vielleicht weltweit eher die Ausnahme als die Regel. Damit rede ich keinem neuen Wettrüsten das Wort, aber wir müssen einiges nachholen. Auch, damit wir ernstgenommen werden.

Aber ist Vertrauen, sind vertrauenbildende Maßnahmen nicht auch ein wichtiges Element von Sicherheitspolitik?

Ganz sicher. Das war und ist das Wesen der Diplomatie und der Politik und trägt zu vorbeugender Sicherheitspolitik bei. Die Frage ist aber: Was tun, wenn Vertrauen wie im Falle Russlands verloren geht? In den letzten Jahren ist viel davon kaputtgegangen, ganz massiv seit Beginn des Angriffskriegs Russlands. Realistischerweise wird für die nächsten Jahre, ja Jahrzehnte, davon nicht mehr die Rede sein. Energie hat als Instrument der Vertrauensbildung sicher ausgedient. Kultureller und gesellschaftspolitischer Austausch hingegen wären wünschenswert, im Rahmen des politisch Möglichen.

Auf absehbare Zeit wäre schon viel gewonnen, wenn eine direkte militärische Konfrontation mit unabsehbaren, nuklearen Folgen Folgen abgewendet wird. Das wird realistischerweise vorerst Aufgabe von Politik und Diplomatie sein. Und schon das ist das bekannte Bohren dicker Bretter.

Schon weil es darum geht, einen Nuklearkrieg zu verhindern, müssen zumindest die USA und Russland miteinander reden. Vielleicht nicht offiziell. Ich denke, das läuft über inoffizielle Kanäle auch längst wieder. Es geht nicht anders. Der Krieg in der Ukraine ist eine Zäsur, jedenfalls für Europa. Und das Russland-Dilemma wird uns in Europa, auch nach dem Ende der Ära Putin, leider noch lange beschäftigen, bevor man über irgendeine Art der Vertrauensbildung reden kann.