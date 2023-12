Nach dem Scheitern der Gegenoffensive Washington und Kiew ringen um eine neue Kriegsstrategie

Die Aussichten sind düster: Sogar einige hochrangige US-Offizielle äußern mittlerweile die Sorge, dass Russland die Oberhand im Ukraine-Krieg gewinnt, sollte dieser im kommenden Jahr in einer Patt-Situation bleiben.

Grund eins: Das russische Militär baut seine Kräfte massiv aus, hat mehr Truppen, Munition und mehr Raketen als noch vor ein paar Monaten. Zudem hat Moskau mit weiteren iranischen Drohnen seine Luftwaffe ausgebaut, schreibt die „New York Times“ unter Berufung auf Offizielle.

Grund zwei: Die US-Waffenhilfe steckt im Kongress fest. Jetzt soll es vorerst ein Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj richten. Doch was ist, wenn die dringend benötigte Hilfe nicht bis Ende des Jahres bewilligt wird? Das kann sich bislang niemand ausmalen. Doch zumindest auf militärisch-strategischer Ebene tut sich etwas.

USA schicken einen Drei-Sterne-General

Die USA schicken jetzt erstmals einen Drei-Sterne-General in die Ukraine, der sich regelmäßig ein Bild vom Kriegsgeschehen vor Ort machen soll. Dabei handelt es sich dem Bericht der „New York Times“ zufolge um Generalleutnant Antonio Aguto Jr., der die Unterstützung für die Ukraine bis zuletzt auf einer Militärbasis in Deutschland mitorganisiert hat.

Aguto Jr. soll vor Ort noch direkter mit der ukrainischen Militärführung zusammenarbeiten, um die US-amerikanische Beratung zu verbessern. Zudem sollen US-Offiziere mit ukrainischen Kollegen im hessischen Wiesbaden eine neue Strategie entwickeln.

Die „New York Times“ berichtet, dass die USA der Ukraine eine konservative Strategie für die kommenden Monate empfehlen wird, indem sie Schützengräben aushebt und für einen Nachschub an Waffen sowie Truppen sorgt. Die US-Offiziellen nennen diese eine „Hold and build“-Strategie. Sie soll demnach dafür sorgen, dass die Front eingefroren bleibt und die Ukraine so die Voraussetzungen für effektive Angriffe schaffen kann. Tatsächlich gab Selenskyj schon vor Wochen den Befehl, umfangreiche Verteidigungsanlagen in der gesamten Ukraine zu errichten.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag in den USA zu Gast. © Reuters/Ukrainian Presidential Press Service

Die USA glauben, dass diese Strategie Zeit erkauft, um die Rüstungsindustrie der Ukraine wieder hochzufahren, und das Land für eine mögliche russische Offensive wappnet. Zudem soll sie für Russland zu einer derart ernstzunehmenden Bedrohungslage führen, dass Verhandlungen zum Ende des kommenden Jahres oder 2025 möglich werden.

Diese Ideen stoßen in der Ukraine offenbar auf wenig Gegenliebe: Kiew will schnell zurück in den Angriffsmodus, entweder mit einer Bodenoffensive oder Raketen- und Drohnenschlägen – um die weltweite Aufmerksamkeit hochzuhalten.

Das hatten sie während der ansonsten wenig erfolgreichen Gegenoffensive seit dem Sommer geschafft. Mit Luftangriffen auf Häfen an der Krim – vorwiegend mit den britischen „storm shadow“-Raketen – sorgten die Ukrainer sogar dafür, dass Russland einen großen Teil seiner Schwarzmeer-Flotte abzog.

Ukraine will kreative Angriffswege suchen

Die Ukrainer wollen, so schreibt es die „New York Times“, jetzt nach kreativen Wegen suchen, um Russland mit Angriffen auf Waffenproduktionsstätten, Depots und wichtige Bahnlinien auf eigenem Territorium zu schaden. Diese Angriffe sollen in „symbolischen Siegen“ münden, heißt es. Ein ehemaliger ukrainischer Militäroffizieller nannte den Plan, der noch „verfeinert“ werde, „waghalsig“ – ohne ins Detail zu gehen.

Ein US-Offizieller sagte zur „New York Times“, dass das kommende Jahr ohne Strategiewechsel so viele Opfer bringen könnte wie das tödlichste Jahr des Ersten Weltkriegs 1916, als tausende Soldaten starben – ohne, dass sich die Frontlinie groß verschob.

Völlig festgefahren sind die Strategiegespräche zwischen den USA und der Ukraine demnach nicht. Hochrangige US-Offizielle sollen offen sein für einige der ukrainischen Ideen. Vor allem die Luftangriffe auf der Krim hätten sich als erfolgreich bewiesen. Darauf könnten die Ukrainer aufbauen.

Die Bodenoffensive war im Gegensatz dazu gescheitert. Der vielversprechendste Vorstoß der Ukrainer war der bei Robotyne im Süden des Landes. Das Ziel war, von dort bis zum Schwarzen Meer vorzustoßen, um einen Keil zwischen die russischen Truppen im Süden zu treiben und so auch den Nachschub zu unterbrechen. Danach, so die Annahme, wäre es möglich gewesen, die russischen Truppen im Süden zum Rückzug zu zwingen.

Allerdings scheiterte die Ukraine schon an den ersten Verteidigungslinien hinter Robotyne, wo Kiews Truppen noch immer festsitzen. Die monatelange Hängepartei um Waffenlieferungen seit dem vergangenen Winter hatte Russland die Möglichkeit gegeben, sich mit zahlreichen Schützengräben und Minenfeldern vorzubereiten.

Der Effekt, den sich sowohl die USA als auch die Ukraine erhofft hatten, verpuffte. Die monatelange Vorbereitung, mit Training an Waffensystemen der „combined arms“ im Westen, war fast nutzlos.

Ein weiteres Problem: Die USA wollten, dass die Ukrainer sich auf eine Achse, den Süden, konzentrieren. Möglicherweise wäre den Ukrainern so ein größerer Durchbruch gelungen. Allerdings gingen die Ukrainer darauf nicht ein, weil sie die Front im Osten nicht derart vernachlässigen wollten, wie es von den USA vorgesehen war.

Falls die Ukraine und der Westen die richtigen Investitionen tätigen, dann könnte die Ukraine die Oberhand zurückgewinnen. Michael Kofman, US-Militärexperte

So wurde aus dem Durchbruch die beschriebene Patt-Situation. Die Ukrainer beschwerten sich, dass die US-Pläne ohne Lufthoheit nicht funktionierten. Ohne die gewünschten F-16-Kampfjets, an denen ukrainische Piloten erst noch trainiert werden, ist das allerdings nicht möglich.

Solange es keinen Ausweg aus der Patt-Situation gibt, dürfte es härter werden, mehr US-Waffenhilfe zu erhalten, glauben Analysten. Die US-Offiziellen sagten der „New York Times“, dass dafür gar nicht unbedingt der Anspruch nötig sei, die 20 Prozent Fläche, die die Ukrainer seit Kriegsbeginn an die Russen verloren haben, zurückzugewinnen.

Einige strategische und symbolische Siege zu erringen, wie die Ukraine es vorsieht, könnte demnach reichen, um mehr US-Hilfen zu bekommen, die Verhandlungen mit Russland näherrücken lassen.

US-Offizielle bereiten ihre ukrainischen Kollegen bereits darauf vor, dass egal, was der US-Kongress letztlich bewilligen wird, wahrscheinlich nicht der Umfang der Unterstützung werden wird, den sie aus den ersten beiden Kriegsjahren gewohnt sind.

„Sie müssen intelligent und effizient kämpfen“, sagte einer der renommiertesten US-Militärexperten, Michael Kofman, zur „New York Times“. „Falls die Ukraine und der Westen die richtigen Investitionen für eine langfristige Strategie tätigen, dann könnte die Ukraine die Oberhand zurückgewinnen.“ Die Frage ist nur: In welchem Umfang? Das sollen US-Präsident Joe Biden und Selenskyj jetzt mit dem Kongress klären.