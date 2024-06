Nach dem Trump-Urteil „Bei der Basis wird es ihm nutzen, bei Wechselwählern wohl schaden“

Es war die Nachricht, auf die alle seit Monaten gewartet hatten: das Urteil im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump vor einem Strafgericht in New York am vergangenen Donnerstag.

Für die Kritiker des ehemaligen US-Präsidenten war diese Entscheidung überfällig, ihrer Ansicht nach gehört der Republikaner hinter Gitter – und auf keinen Fall zurück ins Weiße Haus. Für seine Anhänger wiederum bestätigte sich, was sie ohnehin glauben: dass die Demokraten die Justiz dafür missbrauchen, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten aus dem Rennen zu nehmen.

Allerdings ging es in diesem Fall um ein vergleichsweise geringes Vergehen. Trump ist noch in drei weiteren Fällen strafrechtlich angeklagt. In zwei davon geht es um seine mutmaßlichen massiven Versuche, seine Wahlniederlage von 2020 gegen Joe Biden nachträglich zu kippen, im dritten Fall um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Aller Voraussicht nach werden diese Prozesse nicht vor der Wahl beginnen und schon gar nicht abgeschlossen sein.

Die zwölf Geschworenen befanden Trump nach nur zweitägigen Beratungen in allen 34 Anklagepunkten für schuldig, eine Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 Dollar an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Wahl 2016 per Fälschung von Geschäftsdokumenten vertuscht zu haben. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Theoretisch kann der Republikaner im Gefängnis landen.

Seit dem Urteil wird diskutiert: Schadet es Donald Trump oder nutzt es ihm gar? Für abschließende Bewertungen ist es zu früh. Zwischenfazits lassen sich aber bereits ziehen.

141 Millionen Dollar sammelte die Trump-Kampagne im Mai.

Zum Beispiel kommt das Urteil Trump beim Spendenaufkommen zugute. Nach Angaben seiner Kampagne wurden im Mai 141 Millionen Dollar eingesammelt – fast eine Verdopplung des Ergebnisses vom Vormonat. In dieser Summe sind die 53 Millionen Dollar enthalten, die die Trump-Kampagne nach eigenen Angaben in den 24 Stunden nach der Verurteilung des ehemaligen Präsidenten erhalten hat. Interessant dabei ist, wie viele Kleinspender Trump unterstützten.

Bis vor kurzem hatte Bidens Kampagne zur Wiederwahl am 5. November regelmäßig Trumps Fundraising übertroffen. Im April lag Trump dann mit 76 Millionen Dollar zum ersten Mal vor seinem Gegenspieler. Aber auch die Biden-Kampagne, die ihre Spendensumme für Mai noch nicht bekannt gegeben hat, verzeichnete US-Medien zufolge eine ihrer besten 24 Stunden beim Spendensammeln, nachdem die New Yorker Jury Trump für schuldig befunden hatte.

Eine Mehrheit der Amerikaner begrüßt das Urteil

Ähnlich gemischt sieht es beim Wähler-Rückhalt für Trump aus. Erste Umfragen legen nahe, dass viele Amerikaner das Urteil begrüßen. So ergab eine Umfrage von CBS News/YouGov, dass 57 Prozent der Erwachsenen der Meinung sind, dass die Geschworenen in Trumps Prozess das richtige Urteil gefällt haben.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Morning-Consult-Umfrage: Hier sagten 54 Prozent der registrierten Wähler, sie seien mit dem Urteil einverstanden.

Washington Weekly Newsletter Mehr wissen über die Präsidentschaft von Joe Biden. Kostenlos jeden Donnerstag per E-Mail – vom Team der Tagesspiegel-Experten. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auf der anderen Seite zementiert das Urteil offenbar den parteiinternen Rückhalt für Trump. Eine am Samstag veröffentlichte Reuters/Ipsos-Umfrage besagt, dass lediglich jeder zehnte Republikaner angibt, nach dem Urteil weniger wahrscheinlich für Trump zu stimmen. Zugleich gaben 55 Prozent der republikanischen Wähler an, dass das Urteil keinen Einfluss auf ihre Stimmabgabe hatte, 34 Prozent sagten gar, dass sie nun eher für Trump stimmen würden.

Derweil schwören Republikaner im Kongress Rache. Die rechte Populistin Marjorie Taylor Greene fordert als Konsequenz, New York bundesstaatliche Mittel zu streichen. Der texanische Abgeordnete Ronny Jackson erklärt, dass er im Falle eines Sieges von Trump die Mitglieder des Kongresses ermutigen werde, Biden und Mitglieder seiner Familie strafrechtlich zu verfolgen.

Die rechte Populistin Marjorie Taylor Greene schwört Rache nach dem Urteil. © AFP/Getty Images/Kent Nishimura

Bemerkenswert: Kein einziger prominenter Republikaner hat seine Unterstützung für Trump nach dem Urteil zurückgezogen. Allerdings rief Larry Hogan, der frühere republikanische Gouverneur von Maryland und Kandidat für den Senat, die Amerikaner vor der Entscheidung dazu auf, „das Urteil und den Rechtsprozess zu respektieren“.

Kurz nach dem Urteilsspruch feuerte dann Trump-Berater Chris LaCivita in Richtung Hogan: „Sie haben soeben Ihre Kampagne beendet.“ Kritik an dieser Demontage eines wichtigen Kandidaten war aus der Partei nicht zu hören.

Eine der Hauptaussagen der ersten Umfragen nach dem Urteilsspruch ist demnach: Bidens Zustimmungswerte sind in einigen Erhebungen leicht angestiegen, aber im Grunde hat sich kaum etwas an dem Rennen geändert.

Ein Punkt sollte allerdings nicht unterschätzt werden: In einer ABC News/Ipsos-Umfrage erklärte eine knappe Mehrheit der Unabhängigen, dass das Urteil richtig war und dass Trump seine Kandidatur beenden sollte. Diese Wähler könnten angesichts des erwartbar knappen Ausgangs die Wahl entscheiden.

Brendan Steinhauser ist ein konservativer politischer Berater aus Austin, Texas.

Spannend ist dabei auch eine Umfrage in den drei „battleground states“ Pennsylvania, Wisconsin und Michigan: Hier erklärte fast jeder fünfte Republikaner, dass Trump schuldig sei.

Die meisten Experten sind noch zurückhaltend, bei der Frage, wem das Trump-Urteil nutzt. So sagt Brendan Steinhauser, ein konservativer politischer Berater aus Austin in Texas: „Die Verurteilung wird Trump wahrscheinlich bei seiner Basis helfen, aber möglicherweise bei den Wechselwählern und Unabhängigen schaden.“

Gary Gregg leitet das McConnell Center an der University of Louisville in Kentucky.

Trump müsse Staaten wie Arizona und Georgia gewinnen, um die Präsidentschaft zu erringen. „Wenn die Verurteilung dazu führt, dass er genügend Wechselwähler in den Wechselstaaten verliert, könnte dies große Auswirkungen haben.“

Gary Gregg, Direktor des McConnell Center an der University of Louisville in Kentucky, wiederum sagt: „Die Trump-Basis scheint fest verankert zu sein und unerschütterlich zu ihm zu stehen.“ Genauso sehe es beim „Anti-Trump-Kern“ aus.

Auf die Frage, ob das Urteil einige Menschen in der Mitte beeinflussen könnte, die sich sonst nicht entschieden haben, sagt Gregg: „Das ist möglich. Aber bis zu den Wahlen im Herbst ist es noch lange hin, und bis dahin wird noch viel passieren, was das Thema entweder in den Köpfen der Menschen halten oder durch andere Themen verdrängen wird.“

Gregg weiter: „Es ist ein trauriger Tag in der amerikanischen Politik, wenn ein solcher verurteilter Verbrecher Spitzenkandidat ist – und der andere Kandidat ein schwacher Achtzigjähriger.“

Der Politologe Kyle Kondik arbeitet am renommierten Center for Politics an der University of Virginia und ist regelmäßig als TV-Experte zu sehen. Er sagt: „Für Biden ist es wichtig, dass diese Wahl eher eine Wahl zwischen ihm und Trump ist als ein Referendum über ihn selbst.“

In dieser Hinsicht sei also jede schädliche Information über Trump hilfreich. „Es ist jedoch nicht so, dass das Urteil die Wahl dramatisch verändert hätte – sie war schon vorher knapp und umkämpft und bleibt es auch jetzt.“