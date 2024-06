Nach den Wahlen in Südafrika „Die emotionale Verbindung mit der Anti-Apartheid-Bewegung geht zurück“

Bei der Wahl am vergangenen Mittwoch hat der Afrikanische Nationalkongress (ANC) nur 40 Prozent der Stimmen erreicht und so das erste Mal seit 30 Jahren die absolute Mehrheit verloren. Worauf führen Sie das zurück?

Dafür gibt es im Wesentlichen vier Gründe. Erstens ist der ANC seit 30 Jahren an der Macht. Der Glaube an seine Fähigkeit, die großen Krisen zu bewältigen und Südafrika zu erneuern, ist erschöpft.

Die zweite Sache ist, dass die ANC-Wähler sterben, aber keine neuen geboren werden. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass die Identifikation mit dem ANC sinkt, je jünger man ist. Die emotionale Verbindung mit der Anti-Apartheid-Bewegung und Nelson Mandela ist insgesamt im Rückgang begriffen.

Und drittens gab es bei dieser Wahl eine regelrechte Erschütterung der politischen Landschaft durch das Comeback von Jacob Zuma, dem ehemaligen Präsidenten. Seine Partei, die uMkhonto weSizwe-Partei (MK), hat landesweit 15 Prozent und in seiner Heimatprovinz KwaZulu-Natal sogar 45 Prozent der Stimmen erhalten. Zuma hat gezielt die ethno-nationalistischen Instinkte der Angehörigen der Zulu (Anm. d. Red.: die größte Volksgruppe Südafrikas, der Zuma selbst angehört) angesprochen. Und er hat viele im ANC, dem er selbst lange angehörte, gegen ihre eigene Partei aufgebracht.

Richard Calland ist emeritierter außerordentlicher Professor für öffentliches Recht an der Universität Kapstadt in Südafrika und Partner der Politikberatungs-Firma The Paternoster Group. Er ist Autor des Buches „The Presidents: Von Mandela bis Ramphosa, Führung im Zeitalter der Krise“.

Was ist der vierte Grund?

Schätzungen zufolge sind bis zu zwei Millionen ANC-Wähler zu Hause geblieben. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 59 Prozent, es war also eine niedrige bis mittlere Wahlbeteiligung. In Regionen, in denen der ANC traditionell stark ist, war die Wahlbeteiligung besonders niedrig.

Der ANC hat es also nicht geschafft, seine Wähler zu mobilisieren – im Gegensatz zu Jacob Zumas MK?

Das ist richtig. Zuma ist ein charismatischer Führer, und wie viele Populisten ist er in der Lage, die Grundängste der Menschen anzusprechen. Er greift die Sorgen von Angehörigen der Zulu auf, wirtschaftlich und politisch ausgeschlossen zu werden. Der ANC hatte in den letzten beiden Wahlzyklen keinen einzigen Zulu in seiner Führungsebene. Das macht es für Zuma einfach, zu sagen: Seht her, sie grenzen uns aus.

Wie geht es jetzt weiter?

In der Verfassung steht, dass der neue Präsident innerhalb von 14 Tagen nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse gewählt werden muss. Es besteht also ein großer Zeitdruck und die Uhr tickt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles offen. Die Verhandlungen haben gerade erst begonnen. Am Dienstag findet eine Sitzung des ANC-Vorstands statt. Welchen Weg die Partei einschlägt, hängt von den Machtverhältnissen innerhalb des ANC ab. Nach derzeitigem Stand ist es wahrscheinlich, dass Cyril Ramaphosa Präsident bleibt. Er hat nach der Wahl deutlich gemacht, dass er mit Parteien zusammenarbeiten möchte, die sich innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens bewegen. Das ist ein Hinweis darauf, dass er es vorzieht, eine Koalition in der politischen Mitte einzugehen, also mit der Demokratischen Allianz. In einigen Kreisen des ANC wird es dagegen heftigen Widerstand geben. Viele ziehen es vor, mit Zumas Partei zusammenzuarbeiten.

Zuma hat nach der Wahl gesagt, er würde nur mit dem ANC koalieren, wenn Ramaphosa zurücktritt.

Für Ramaphosa wäre es sehr schwierig, unter diesen Umständen weiterzumachen. Zuma befindet sich auf einem Rachefeldzug, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen. Ich denke, all das macht es für den ANC sehr, sehr schwierig, eine Einigung mit ihm zu erzielen, insbesondere wenn Ramaphosa Präsident bleibt. Ich sehe keine Aussichten für eine solche Koalition.

Unterstützer feiern das gute Abschneiden der neuen Partei uMkhonto weSizwe (MK). © AFP/RAJESH JANTILAL

Was, wenn die Gespräch scheitern?

Sollte in Anbetracht des Zeitdrucks kein formelles Abkommen zustande kommen, könnte der ANC versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden und dazu lockere Vereinbarung mit anderen Parteien treffen. Aber es wäre ein fragiles Konstrukt.

Was würde es für Südafrikas internationales Ansehen bedeuten, wenn Zumas MK oder die linksradikalen Economic Freedom Fighters (EFF) an der Regierung beteiligt wären?

Eine solche Koalition wäre sehr schädlich für die Wirtschaft und das Vertrauen der Investoren. Deshalb ist es ein so heikler, aber auch spannender Moment: Entscheidet sich der ANC für eine stabile zentralistische Koalition oder für eine populistisch geprägte Koalition mit der EFF oder der MK?

Schon Monate vor den Wahlen hat die MK-Partei die Glaubwürdigkeit der südafrikanischen Wahlkommission angezweifelt. Nach der Verkündung der Ergebnisse hat Zuma einige Male eine Neuauszählung der Stimmen, gar eine Neuwahl gefordert. Glauben Sie, dass er und seine Anhänger das Wahlergebnis letztendlich akzeptieren werden?

Die Wahlkommission ist vor der Verkündung der Wahlergebnisse auf alle Einwände eingegangen. Wenn Zuma jetzt noch eine Beschwerde einreichen will, muss er das vor Gericht tun. Ob er dazu Lust hat? Wer weiß? Zuma hat schon vor der Wahl versucht, die Kommission einzuschüchtern. Er hat sogar mit Gewalt gedroht und damit, Unruhe im ganzen Land zu stiften. Die Kommission hat sich davon nicht einschüchtern lassen und ist stark geblieben. Das ist vielleicht das wichtigste Ergebnis des Wahlabends.