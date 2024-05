Nach der Anerkennung Palästinas Spanien und Israel – ein zutiefst zerrüttetes Verhältnis

Ein „Komplize bei der Anstiftung zum Völkermord am jüdischen Volk“, der „antisemitische Hassnachrichten“ verbreitet – so spricht das israelische Außenministerium über Spanien. Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Dienstag, gemeinsam mit den Staatschefs von Irland und Norwegen, Palästina als eigenen Staat anerkannt – in den Grenzen von 1967, wie es in einer offiziellen Erklärung der Regierung in Madrid heißt.