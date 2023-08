Nach Erfolgen der Gegenoffensive Jetzt soll Russlands beste Division den ukrainischen Vormarsch stoppen

Russische Truppen geraten in der südukrainischen Region Saporischschja durch die ukrainische Gegenoffensive zunehmend unter Druck. Nun hat Moskau Berichten zufolge Teile der 76. Garde-Luftsturm-Division dorthin verlegen. Das berichtet unter anderem der US-Think Tank Institut for Study of War (ISW). Die 76. gilt unter Experten als Eliteeinheit, als die beste Truppe, die Russlands Armeeführung nach hohen Verlusten noch zur Verfügung steht.

Den ISW-Analysten zufolge gibt es Hinweise darauf, dass zumindest Teile der Einheit von der östlichen Front in Luhansk bei Kreminna in die Region um Robotyne verlegt wurden. Dort gelangen der ukrainischen Armee in vergangenen Tagen offenbar Frontdurchbrüche, die Soldaten sind dort nur noch wenige Kilometer von der Hauptverteidigungslinie der Russen entfernt.. Bereits Anfang der Woche gab es Berichte über schwere russische Verluste in der Region und Truppenverlegungen an der südlichen Front.

Der 76. Division kam in vielen russischen Militäroperationen eine zentrale Rolle zu. So sollte sie ursprünglich zu Beginn der Invasion die Hauptstadt Kiew besetzen. Einheiten der Division waren dann später an dem Massaker an Zivillisten in Bucha beteiligt und haben an verschiedenen Frontabschnitten schwere Verluste erlitten.

Die Verluste wurden daraufhin größtenteils mit frisch mobilisierten und relativ unerfahrenen Russen ausgeglichen. Daher ist die aktuelle Kampfkraft der Einheit unter Experten umstritten. Einige Experten gehen allerdings davon aus, dass sie weiterhin Russlands „beste“ Division ist, deren Personal zudem am wenigsten ausgezehrt ist.

Noch ist allerdings nicht gesichert, welche Teile der Einheit genau verlegt wurden und wohin. Einem weiteren Bericht zufolge soll zwei Regimenter der Division ihr Hauptquartier in die besetzte Stadt Berdjansk am Asowschen Meer verlegt haben.

Die Verlegung der Elitetruppe kann als Indiz dafür gelten, dass die ukrainischen Vorstöße an der südlichen Front bei Robotyne zunehmend Druck aufbauen und Russland in der Region über wenig Reserven verfügt. Denn der strategische Preis der Verlegung ist hoch, da sie die russische Position an der ebenfalls umkämpften Front im Osten um Kremina schwächt.

Ukrainische Truppen stoßen auf die zweite Verteidigungslinie in der Region vor

Laut dem ISW haben Kiews Streitkräfte in den vergangenen Tagen im Oblast Saporischschja vor dem Ort Novoprokopivka die „herausforderndste“ russische Verteidigungsstellung überwunden und stoßen im benachbarten Ort Verbove auf die zweite, schwächer befestigte Linie vor.

Dort seien Moskaus Truppen zusätzlich unter Druck, da Freiwillige der rechtsextremen „Rusich“ Einheit, die auf russischer Seite an der Front in Verbove kämpfen, damit drohen, die Waffen niederzulegen.

Auch ukrainische Kommandeure bestätigten den lokalen Durchbruch und gehen davon aus, dass sie dort nun schneller als bisher vorrücken können. Robotyne liegt ungefähr 100 Kilometer vor der Hafenstadt Berdjansk und 85 Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt Melitopol entfernt. Beide Städte werden von russischen Truppen kontrolliert und eine ukrainische Rückeroberung gilt als Hauptziel der seit einigen Wochen laufenden Gegenoffensive.