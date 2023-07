Nach Herzschrittmacher-OP Netanjahu wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach seiner kurzfristigen Herzschrittmacher-OP wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dies teilte ein Sprecher des Sheba Medical Center in der Nähe von Tel Aviv am Montag mit.

Der 73-jährige Regierungschef war am Samstagabend wegen Herzrhythmusstörungen in das Krankenhaus gekommen und hat bei einer Operation in der Nacht auf Sonntag einen Herzschrittmacher bekommen.

Später erklärte er in einer Videoansprache, er sei bei „exzellenter Gesundheit“ und werde am Montag zur Debatte über die umstrittene Justizreform ins Parlament zurückkehren.

Der geplante Umbau der Justiz durch die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geht in eine entscheidende Phase. Das Parlament in Jerusalem begann am Sonntag eine Marathonsitzung, um über ein Kernelement der umstrittenen Pläne abschließend zu beraten.

Dies musste zeitweise ohne Netanjahu erfolgen. Nur wenige Stunden vor Beginn der Beratungen bekam der 73-Jährige den Herzschrittmacher eingesetzt.

Parallel dazu gingen am Wochenende wieder Hunderttausende auf die Straßen, um gegen eine Schwächung der Justiz zu demonstrieren. Viele Israelis sehen die Demokratie in ihrem Heimatland in Gefahr.

Die Opposition lehnt die geplante Reform als einen gefährlichen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz und als Einfallstor für Korruption und Machtmissbrauch ab. Auch international gibt es Kritik.

Für Montag ist eine Abstimmung über die Pläne im Parlament vorgesehen. Offen war, ob er Regierungschef rechtzeitig zur Abstimmung in der Knesset sein kann. In einem kurzen Video nach der OP versprach er jedoch, dabei zu sein.

Netanjahu wurde nach Angaben des Krankenhauses am Samstagabend einbestellt, nachdem eine Herzrhythmusstörung festgestellt worden war. Er war vor einer Woche an einen Herzmonitor angeschlossen worden, nachdem er wegen Dehydrierung in einer Klinik behandelt wurde, die er bei einem Urlaub am See Genezareth während einer Hitzewelle erlitten hatte. (Reuters/dpa)