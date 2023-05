Nach jüngsten Attacken in Grenzregion Russische Miliz kündigt weitere Angriffe auf Russland an

Nach den jüngsten Angriffen auf Ziele in der russischen Grenzregion hat der Anführer einer russischen Miliz neue Vorstöße angekündigt. „Ich denke, Sie werden uns wieder auf der anderen Seite sehen“, sagte Denis Kapustin, Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps (RVC), am Mittwoch vor Reportern auf der ukrainischen Seite der Grenze.

„Ich kann die bevorstehenden Dinge nicht verraten, ich kann nicht einmal die Richtung verraten“, sagte Kapustin. Die russisch-ukrainische Grenze sei ziemlich lang. „Es wird wieder einen Ort geben, an dem es heiß hergeht.“ Jede Überquerung der russischen Staatsgrenze und erfolgreiche Rückkehr könne man definitiv als Erfolg bezeichnen.

„Die Operation dauert an“, sagte er. Etwa 30 Kämpfer in Tarnkleidung flankierten den in Russland geborenen Kapustin, der seinen Wohnsitz lange in Deutschland hatte. Die Reaktion aus Moskau zeige, dass „Russlands militärische und politische Führung absolut nicht bereit ist für solche Dinge“, sagte Kapustin.

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner erklärte, dass die russische Grenze zur Ukraine nicht ausreichend geschützt sei. „Sabotage-Gruppen durchqueren die Region Belgorod in aller Ruhe“, sagte Jewgeni Prigoschin in einem Video-Interview.

Der Russische Freiwilligenkorps hat die jüngsten Angriffe auf Ziele in der Grenzregion Bolgorod für sich reklamiert. Dieser und die Legion Freiheit Russlands bestehen nach eigenen Angaben aus russischen Kämpfern, die gegen die Regierung in Moskau sind. Sie agieren demnach von der Ukraine aus.

Russland hat dagegen ukrainische Nationalisten verantwortlich gemacht und erklärte am Dienstag, die Angreifer seien zurückgedrängt worden. Mehr als 70 von ihnen seien getötet worden. Die Ukraine weist eine Verwicklung in die Vorgänge zurück. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. (Reuters, AFP)