Nach Niederlagen gegen Trump am „Super Tuesday“ Haley steigt wohl aus dem US-Vorwahlkampf aus

Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley will aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen. Die 52-Jährige stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichten das „Wall Street Journal“ und der US-Sender CNN.

Sie werde ihren Rückzug am Mittwoch in einer Rede bekannt geben, hieß es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Stellungnahme von Haley liegt noch nicht vor.

Medienberichten zufolge will Haley noch am Mittwochvormittag (10.00 Uhr Ortszeit/16.00 Uhr MEZ) vor die Presse treten und ihre Entscheidung kundtun.

Die letzte verbliebene Partei-Rivalin von Ex-Präsident Donald Trump hatte am Vortag beim Super Tuesday eine deutliche Niederlage eingefahren.

Neuauflage des Duells zwischen Trump und Biden wahrscheinlich

Mit dem Schritt würde das Rennen um das Weiße Haus noch während der Vorwahlen faktisch zu einem Duell zwischen Trump und Amtsinhaber Joe Biden werden. Umfragen sagen voraus, dass dies durchaus knapp werden dürfte.

Sollte Trump die Wahl gewinnen, dürfte seine Politik noch einmal deutlich extremer werden. Die weitere US-Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine steht dann außenpolitisch ebenso auf dem Spiel wie die Mitgliedschaft der USA in wichtigen internationalen Bündnissen wie beispielsweise der Nato.

Wer in den USA Präsidentschaftskandidat der Republikaner oder der Demokraten werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen.

Offiziell gekürt werden die Präsidentschaftskandidaten erst bei Parteitagen im Sommer. Die eigentliche Präsidentenwahl steht am 5. November an. (Reuters/dpa)