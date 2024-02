Nach Prigoschins Tod Was ist von der Wagner-Gruppe noch übrig?

Der 23. und 24. Juni 2023 waren die dramatischsten Tage für den russischen Präsidenten Wladimir Putin seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Einheiten der von Jewgeni Prigoschin finanzierten und politisch geführten Söldnergruppe „Wagner“ begannen einen Marsch auf die russische Hauptstadt. Zwei Monate später war Prigoschin tot.

1 Der Absturz

Prigoschin wurde bei dem Absturz eines Privatflugzeugs in der Region Twer getötet. Insgesamt kamen zehn Menschen ums Leben. Es wird darüber spekuliert, ob die Maschine abgeschossen wurde. © Imago/UPI Photo/Gray Zone

Als Jewgeni Prigoschin, Spitzname „Putins Koch“, seinen „Marsch auf Moskau“ begann, war sein Ziel nicht der Sturz Putins. Er forderte lediglich die Ablösung der Armeespitze, die er schon seit Monaten der völligen Unfähigkeit bei der Führung des Krieges gegen die Ukraine bezichtigt hatte.

Nachdem der Söldnerführer von seinem Ansinnen abgelassen hatte, empfing ihn Putin sogar noch einmal im Kreml. Doch auf den Tag genau zwei Monate nach dem Putschversuch stürzte das Privatflugzeug Prigoschins auf einem Flug von Moskau nach Sankt Petersburg ab. Auf Videoaufnahmen, die kurz darauf im Netz auftauchten, war zu sehen, dass der Maschine ein Teil eines Flügels und das Heck fehlten.

Da sich die Absturzstelle unweit einer der Residenzen Putins befand, einer der am besten durch Luftabwehr geschützten Orte Russlands, machten eine Zeit lang Gerüchte die Runde, Prigoschins Jet könnte abgeschossen worden sein. Die offizielle Version: eine Explosion an Bord. Mit Prigoschin waren auch der militärische Chef der Söldnergruppe, Dmitri Utkin, und weitere ranghohe Kommandeure geflogen. Niemand überlebte. Damit war das Ende der Wagner-Gruppe besiegelt. Russische Medien widmeten dem Vorfall kaum Aufmerksamkeit.

2 Die Übernahme

Die Wagner-Gruppe verfügte im Krieg gegen die Ukraine über eine gewaltige Schlagkraft, wie aus einer Mitteilung des Moskauer Verteidigungsministeriums deutlich wurde. Die russische Armee übernahm aus den Beständen der Söldnerarmee mehr als 2000 Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Raketenwerfer und Haubitzen, dazu 20.000 Schusswaffen und mehr als 2,5 Tonnen Munition. Doch Wagner war nicht nur in der Ukraine aktiv.

Jewgeni Prigoschin (l.) und Wladimir Putin kannten sich lange. Hier besichtigte der russische Präsident im September 2010 Prigoschins damalige Fabrik, die Schulspeisungen herstellte. © dpa/AP/Pool Sputnik Kremlin/Alexei Druzhinin

Ein stellvertretender Verteidigungsminister wurde bald nach Prigoschins Tod auf die Reise in die afrikanischen Staaten geschickt, mit denen Prigoschin Verträge über den militärischen Schutz der Machteliten geschlossen hatte. Diese Verträge übernahm nun im Wesentlichen der russische Staat. Die Rekrutierung neuer Kämpfer übernahm die russische Armee. Sie wurden fortan als „Freiwilligenverbände“ bezeichnet. Der Kreml versuchte damit, vor den Präsidentenwahlen im März eine weitere offizielle Mobilisierung zu verhindern.

Kürzlich mussten die Verantwortlichen eingestehen, dass dies nicht im erwünschten Maße funktionierte. Insgesamt haben die Experten mehr als 20 kleinere private Gruppen gezählt, die für den Kreml in der Ukraine tätig sind.

3 Die Auflösung

Bachmut, 23. Mai 2023: Prigoschin (l.) informiert seiner Gruppe über den Abzug aus der zerstörten Frontstadt in der Ukraine. © Imago/UPI Photo/Press Service of Prigozhin

Prigoschins Truppe war die größte, aber längst nicht die einzige Söldnerformation im Dienste des Kremls. Söldner spielen auch weiter eine Rolle bei der Kriegführung in der Ukraine. Nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste war an die Stelle der Wagner-Leute rasch eine Gruppe namens „Redut“ getreten. Im Sommer vergangenen Jahres soll sie rund 7000 Mann stark gewesen sein, also wesentlich kleiner als die Prigoschin-Truppe. Aber sie rekrutierte kräftig unter den arbeitslos gewordenen Wagner-Leuten.

In Sankt Petersburg wurde zum Jahresende eine Gedenktafel für Jewgeni Prigoschin enthüllt, die Stadtverwaltung hatte sie genehmigt. In der Ukraine spielt „Wagner“ als eigenständige Formation keine Rolle mehr.

Bereits im November hatte der Chef des Duma-Verteidigungsausschusses, Andrej Kartapolow, im Interview mit der „Parlamentskaja Gazeta“ („Parlamentszeitung“) erklärt, die Auflösung der Gruppe sei abgeschlossen, die Mehrzahl der Kämpfer sei dabei, sich „in andere Strukturen“ zu integrieren.