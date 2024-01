Tagesspiegel Plus Überfall auf Militärbasis im Nordirak : Türkei gibt Westen die Schuld am Tod von Soldaten

Die türkische Armee hat am Wochenende Dutzende Ziele im Nordirak und in Syrien angegriffen. Doch in der Türkei wachsen die Zweifel am Militäreinsatz – Präsident Erdoğan gerät dadurch innenpolitisch unter Druck.