Nachfolger von Mark Milley Charles Brown soll neuer US-Generalstabschef werden

US-Präsident Joe Biden will den Stabschef der Luftwaffe, Charles Brown, als neuen Generalstabschef nominieren. Aus dem Terminplan des Präsidenten für Donnerstag geht hervor, dass der Vier-Sterne-General die Nachfolge von Mark Milley antreten soll.

Der US-Senat muss der Personalie nach der offiziellen Nominierung noch zustimmen. Der Generalstabschef ist Militärberater des Präsidenten und leitet die strategischen Planungen des Verteidigungsministeriums.

Brown ist seit 2020 Stabschef der Luftstreitkräfte und wurde für diese Position vom damaligen Präsidenten Donald Trump nominiert.

Bei einer Bestätigung wäre er der zweite schwarze Generalstabschef der US-Geschichte. Der erste Afroamerikaner in dem militärischen Spitzenposten war der spätere Außenminister Colin Powell zwischen 1989 und 1993.

Die vierjährige Amtszeit des derzeitigen Generalstabschefs Milley endet im September. Er war als Soldat einst in Afghanistan, im Irak und in Bosnien-Herzegowina im Einsatz und ist ebenfalls von Trump für das Amt nominiert worden und seit 2019 Generalstabschef.

Emotionales Video nach dem Tod von George Floyd

Sein designierte Nachfolger Brown ist ein erfahrener Pilot mit mehr als 3000 Flugstunden, davon 130 im Kampf. Zwischen 2014 und 2015 war er auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz stationiert.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor knapp drei Jahren sorgte Brown mit einem emotionalen Video für Aufsehen, in dem er über seine eigenen Erfahrungen in der Armee als Schwarzer sprach. „Ich denke an meine Karriere in der Air Force, wo ich oft der einzige Afroamerikaner in meiner Staffel war, oder als ranghoher Offizier der einzige Afroamerikaner im Raum.“

Er habe oft den Eindruck gehabt, „zwei Mal so hart arbeiten“ zu müssen wie andere, um seinen Vorgesetzten zu beweisen, dass Vorurteile über Schwarze falsch seien. (dpa, AFP)