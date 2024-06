Nazi-Jäger für Marine Le Pen Serge Klarsfeld will bei Stichwahl rechtsextrem wählen, warum?

Nazi-Jäger will Nazi-Partei wählen. Das klingt wie: Schlachtermeister plädiert für vegane Ernährung. Oder: Klimaschützer treten in FDP ein. Irgendwie widersprüchlich. Außerdem stimmt das mit der Nazi-Partei auch nicht so ganz. Richtig aber ist, dass der als Nazi-Jäger bekannt gewordene Serge Klarsfeld am Samstag in einem Interview mit Blick auf die bevorstehende Parlamentswahl in Frankreich etwas Brisantes ankündigte.